Скандал в Белгороде: цирк уехал, а долги остались

СЕГОДНЯ 11:05 2018-09-27T11:27:05+03:00

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…Из Белгорода руководитель цирка Алик И. (имя изменено) уезжал на новенькой иномарке. И не один. Прихватил группу товарищей по цеху из воздушных гимнастов и девушку-ведущую, пообещав не только полностью расплатиться с ними в Уфе за белгородские гастроли, но и устроить буквально сказочные выступления в местном цирке «Шапито». Там, мол, все у него схвачено, место отпадное, зритель отменный, условия – царские. Только успевай считать денежки.

И как тут не поверить: шампанское на дорогу, комплименты, усадил всех в несколько машин такси, щедро расплатившись с водителями до самой Уфы. Зачем же трястись в поезде, если можно какие-то полторы тысячи километров проехать весело и с комфортом! Да еще в предвкушении такого успеха!

Очарованию триумфатора поддались и люди, и звери

Но пока не начались гастроли в Уфе, вернемся на белгородскую землю на несколько месяцев назад, когда весной 2018 года цирк Алика объявил о своей феерической программе во Дворце спорта «Космос».

Александр Губарев: "Я знал, что этому гастролеру веры нет".Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

– И знал же, что этому гастролеру веры нет, но что делать, так убедительно обещал расплатиться с прошлогодними долгами да еще и сулил хорошие деньги за аренду помещений в этом году, – рассказывает генеральный директор «Космоса» Александр Губарев. – Мы ведь на самоокупаемости, всему персоналу зарплату платить надо, летние месяцы для нас – самое трудное время. А тут такой шанс и долги вернуть, и деньги на зарплату заработать. Убедил он меня. Да я был уверен, что подстраховался, оформили все бумаги, подписи, печати. Сколько у нас народу выступает, какие артисты бывают, но чтобы на такой обман пойти – впервые в моей практике. Случилось. Я ему на днях SMS послал, что такую ему «рекламу» сделаю, коллег во всех цирках России предупрежу, чтобы и близко его на порог не пускали. Гастролер…

За прошлые гастроли Алик задолжал «Космосу» 375 тысяч рублей. Так что вернуть кругленькую сумму, понятно, было делом желанным. Составили, как и положено, договор, прописали все пункты, договорившись, что расплачиваться Алик будет каждую неделю, погашая долг и выплачивая аренду. После передачи задатка ударили по рукам. Запустили рекламу - и вскоре гастроли цирка в «Космосе» начались.

Поначалу все было гладко. Белгородский зритель шел на выступления охотно, билеты в кассе разлетались, артисты - и люди, и звери, - получившие материальный стимул, показывали высокий класс. Но вот в самый разгар триумфальных гастролей еженедельные выплаты стали задерживаться, а затем и вовсе прекратились.

В «Космосе» попробовали сэкономить, отменяя хотя бы часы репетиций, но, когда все билеты проданы, не закрывать же двери перед носом зрителя, ожидающего встречи с чудом. К тому же львиная доля среди тех, кто купил билеты на гастроли цирка, – дети. Так что пока зал аплодировал и смеялся, руководство «Космоса» обреченно подсчитывало убытки.

Подсчитали – прослезились

К прошлогоднему долгу прибавилось еще 422 800 рублей, а в целом он составил без малого 798 тысяч. Но «кинул» Алик И. не только «Космос». Ребята, которые отдали в аренду для выступлений дорогостоящее осветительное оборудование, сами его устанавливали и обслуживали, получили плату лишь за несколько выступлений. И опять же, заподозрив неладное, они уже приступили к демонтажу своей аппаратуры, но Алик так убедительно заверял, что деньги «бросил на карточку», что это у них что-то со счетом, что вот-вот все получат, что зритель ждет встречи с артистами, а они тут… В итоге, когда гастроли закончились, осветители недополучили 96 тысяч рублей.

Не дождался обещанной платы за проживание группы артистов цирка и директор белгородской гостиницы «Патриот» Иван Акиншин. Тот же почерк триумфатора: оформил договор, с подписями, печатями, внес залог за проживание и… остался должен гостинице 100 тысяч рублей.

Иван Степанович попытался задержать нескольких артистов, воздушных гимнастов, которые еще не успели выехать, но, разобравшись, что они тут не виноваты, только обреченно махнул рукой.

Позже выяснилось, что Алик И. является директором одного из ООО, уставной фонд которого составляет 10 тысяч рублей. Юристы советуют все же подать в органы, но даже в случае судебных разбирательств получать с него нечего. Скорее всего, и новенькая иномарка, и прочее имущество за Аликом не числятся.

Номер с питоном Алику может быть интересен

«Комсомолка» провела свое небольшое расследование, заинтересовавшись, в чем же причина такого небывалого многолетнего успеха Алика И. Рассказывали, что сам он из воздушных гимнастов, знаком с непростой цирковой жизнью, что с успехом и использует в своих целях. И колесит по России из Орла в Белгород, из Уфы в Ростов и дальше, набирая для своих выступлений, как правило, новую труппу-жертву из тех, кто еще не успел с ним поработать.

Это группу воздушных гимнастов (руководитель Александр Токмачев) Алик из Белгорода увез на такси в Уфу. На днях «Комсомолка» нашла Александра в Малайзии, где сейчас гастролируют его воздушные гимнасты.

- Как я мог ему поверить, до сих пор не пойму, – признается Александр. – Уже в Уфе Алик все продолжал рассказывать, что наши деньги «бросил на карточку, у тебя что-то со счетом, вот-вот должен получить». Девочку ведущую привез, она пожила-пожила, а затем мама ей деньги выслала на обратный билет - уехала. Слышал, что и по налогам у него миллионная задолженность. В другой стране уже давно был бы, где положено.

Нет. Не там, где положено, и где очень многие хотели бы его увидеть, находится Алик. Это выяснилось во время непродолжительной беседы с его помощницей. Представившись артисткой цирка, я попросила взять меня в программу Алика. «А что вы умеете?», - поинтересовалась помощница. «У меня номер с питоном», - ответила я.

Что ж, экзотический номер с питоном, как сказали «Комсомолке», Алику может быть интересен. Намечается новая программа, набирается новая труппа. Гастроли афериста продолжаются.

Обещали перезвонить. Вот ждем…