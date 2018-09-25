«Ростелеком» и Nokia создали совместное предприятие для развития инновационных технологий

СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-25T12:05:05+03:00

Создание СП стало логическим продолжением подписанного в мае на ПМЭФ Меморандума о сотрудничестве между компаниями

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ПАО «Ростелеком» и Nokia создали совместное предприятие ООО «РТК – Сетевые технологии», основной сферой деятельности которого является создание портфеля высокотехнологичных сетевых решений на основе технологий мирового технологического лидера компании Nokia в интеграции с передовыми отечественными разработками.

Портфель продуктов и услуг совместного предприятия позволяет предлагать заказчикам комплексные решения для магистральной сетевой инфраструктуры операторов связи, управления сетями ЦОДов, виртуализации корпоративных сетей, интернета вещей и мобильных сетей связи нового поколения.

На базе совместного предприятия будет сформирована инновационная площадка для проработки перспективных зарубежных и отечественных решений для телекоммуникационной отрасли и корпоративных клиентов. Среди перспективных технологий совместного предприятия - частные беспроводные сети (P-LTE, P-IoT), сертифицированные SDN и SD-WAN сети, инфраструктура для построения сетей IoT и 5G и т.д.

Совместное предприятие в будущем также может стать инкубатором для роста отечественных start-up проектов, что позволит совместному предприятию стать ведущим поставщиком передовых отечественных сетевых технологий и облачных решений для инфраструктуры ГК «Ростелеком», а также операторов связи и крупных государственных и корпоративных заказчиков.

Участники СП договорились, что Nokia предоставит экспертизу и свой продуктовый портфель, а также окажет содействие в привлечении финансирования перспективных направления деятельности. «Ростелеком» в рамках совместной работы вкладывает экспертизу связанных с ним российских технологических компаний, а также обеспечивает приоритетное участие СП в вопросах развития технологического ландшафта своей сети.

Важно, что в зависимости от принятой в «РТК-Сетевые Технологии» инвестиционной программы развития собственных продуктов, Nokia рассматривает возможность предоставить целевое финансирование на реализацию такой программы. Предполагаемое финансирование Nokia может составить до 10 млрд. руб. суммарно на горизонте 2019-2022 годов и может быть направлено на финансирование разработки собственных продуктов совместного предприятия, поглощение и участие в капитале российских технологических компаний и другие цели.

По условиям сделки «Ростелекому» принадлежит 51 % долей в уставном капитале СП, а Nokia – 49%. Существенная часть прибыли будет направляться на развитие СП.