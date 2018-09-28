2018-09-28T14:32:52+03:00
Общество

В Белгороде расцвели каштаны

Всего в регионе цветут 150 растений, перепутав осень с весной
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде расцвели каштаны.В Белгороде расцвели каштаны.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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Аномально теплый сентябрь сыграл забавную шутку: в Белгороде расцвели каштаны. Они цветут на пешеходной аллее возле универмага «Маяк», на Свято-Троицком бульваре. Большинство белгородцев, спеша по своим делам, не замечают этого чуда. А зря. Вдруг посредине осени пахнуло весной…

- Всего в регионе цветет более 150 растений, перепутав сезоны. Более того, в заповеднике расцвет прострел, что является большой редкостью в это время года, - рассказал «Комсомолке» директор научно-образовательного центра «Ботанический сад», доктор биологических наук Валерий Тохтарь. – Этому явлению способствовала теплая погода сентября.

Цветут каштаны на Свято-Троицком бульваре. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Цветут каштаны на Свято-Троицком бульваре.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Происходит такое цветение еще и по той причине, объяснили в ботаническом саду, что все цветущие этой осенью растения в далеком прошлом жители тропических лесов, где цвели круглогодично. Но для нынешней ситуации цветение, к примеру, каштанов, может обернуться болезнью растения, когда наступят холода.

В Белгородском гидрометцентре рассказали, что в отличие от сентября, средняя температура октября будет ниже многолетней нормы. Погода первой половины октября обещает быть переменчивой. Температура ночью будет колебаться от 2 до 7 градусов тепла, местами возможно опустится до 0 градусов. Днем градусник термометра покажет 11-16 градусов тепла. Всю первую половину октября синоптики прогнозируют дожди. Но вот вторая половина октября порадует сухой и теплой погодой.

Завтра, 29 сентября, в регионе возможны дожди. Температура ночью составит 5-10 градусов тепла, днем столбик термометра покажет 15-20 градусов. В воскресенье, 30 сентября, похолодает до 9-14 градусов. Осадков не ожидается.

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