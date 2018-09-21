2018-09-21T17:05:55+03:00
Общество

Белгородские энергетики принимают участие в Фестивале науки Юго-Запада России

Мероприятие объединило представителей научных сообществ из Белгородской, Московской, Орловской, Курской областей и Ростова-на-Дону
Поделиться:
фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
Изменить размер текста:

Наукофест проходит в Белгороде в рамках Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+. В течение двух дней, 21 и 22 сентября, гостями различных мероприятий могут стать порядка 8 тысяч человек. Фестиваль проходит в регионе в шестой раз, однако центральной региональной площадкой Белгород выбран впервые.

На центральной интерактивной выставке фестиваля «Путеводитель по науке», которая проходит в выставочном конгрессном комплексе «Белэкспоцентр», Белгородэнерго знакомит посетителей с инновационными технологиями в электроэнергетике, современными разработками и интерактивными программами, демонстрирующими возможности экономии энергоресурсов на производстве и в быту.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Экспозиция филиала расположена в блоке «Технопарк». Здесь можно узнать, чем живет современная энергетика, что такое «умный город», какие инновационные проекты реализуются в электросетевом комплексе уже сегодня, как работает энергоэффективная трансформаторная подстанция, в чем преимущество автоматизированной системы управления освещением улиц, увидеть и просчитать эффект от применения различных типов ламп, а также совершить тур по Центру энергоэффективности.

В программе фестиваля запланировано 203 различных мероприятия. Одним из них станет научное шоу SCIENCE SLAM SCHOOL BELGOROD-2018, где со своим проектом «Анализ структуры нагрузки у потребителей» выступит финалист шоу, выпускница энергетической проектной смены ПАО «Россети» Анна Арчибасова.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

- Проект, который Аня представит на шоу, был разработан ею в соавторстве с ребятами из Екатеринбурга, Саранска и Самары в рамках энергетической проектной смены «Россетей» для победителей и призеров первой Всероссийской Олимпиады школьников по физике, математике и информатике, — пояснила наставник Анны Арчибасовой, начальник Департамента энергосбережения и повышения энергоэффективности ПАО «МРСК Центра» Наталья Якшина, - наша компания заинтересована в работе с талантливой перспективной молодежью и в практической стороне подобных исследований. Перед нами стоят глобальные задачи, решать которые предстоит таким молодым и энергичным ребятам, вооруженным глубокими знаниями и нестандартными идеями. За ними будущее.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Белгороде несколько улиц временно останутся без электричества
В Белгородском районе нашли взрывоопасные предметы
Белгородские энергетики принимают участие в Фестивале науки Юго-Запада России
В Белгородской области полицейские рассказали будущим молодоженам, как быстро поменять паспорт
В Белгородской области завершился районный этап конкурса «Народный участковый – 2018»
Белгородский парк заполнят ходоки
В Белгородской области «Газель» въехала в мотокультиватор
В Белгородском районе сгорел дом, где жили две семьи
Белгородские предприятия оценили выгоду быть в плюсе с «Ростелекомом»
В Белгородской области многодетный отец пожаловался в прокуратуру на соцзщиту
Полицейские задержали белгородца в разгар торговли похищенной техникой
За буксировку сломанного автомобиля белгородцу отплатили угоном его машины
Мэром Белгорода вновь избран Константин Полежаев
Староосколец за драку с полицейским отправится на семь месяцев в колонию-поселение
В Белгороде взяли под стражу обвиняемого в мошенничестве
Житель Белгородской области на границе с Украиной расстался с более полумиллионом рублей
В Белгородской области сделают дорогу в селе по требованию прокуратуры
На одной из улиц Белгорода мужчина выстрелил в приятеля из охотничьего ружья
Белгородская облдума учредила специальную должность для Натальи Полуяновой