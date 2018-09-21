«Анискин» из Белгородского района за день раскрыл квартирную кражу, о которой ему сообщили через полтора месяца

СЕГОДНЯ 12:35 2018-09-21T12:38:39+03:00

Белгородский полицейский за день раскрыл кражу, о которой ему сообщили через полтора месяца. Фото: "КП" Архив

Местная жительница решила обратиться в полицию, только когда увидела в СМИ новость о задержании домушников

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На днях в Белгородский районный отдел полиции с заявлением о краже пришла 50-летняя женщина. Она сообщила, что полтора месяца назад из ее дома в Веселой Лопани похитили микроволновку и DVD-плеер. Сразу обращаться в правоохранительные органы хозяйка не стала. Но спустя время она увидела в СМИ новость, что в регионе задержали серийных домушников, и полицейские продолжают выявлять эпизоды их преступной деятельности. Предположив, что воры могут быть причастны к хищению ее имущества, белгородка все же решила написать заявление.

- В течение суток участковый уполномоченный установил личность подозреваемого. Им оказался 57-летний житель того же села. Полицейские задержали мужчину, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, злоумышленник проник в дом, сорвав замок. Ущерб, причиненный преступлением, составил более трех тысяч рублей. Похищенную микроволновку мужчина сдал в комиссионный магазин, а плеер сбыл неизвестному.

Следственным отделом ОМВД России по Белгородскому району в отношении него возбуждено дело о краже с незаконным проникновением в жилище. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

В райотделе рассказали, какие меры помогут обезопасить жилье от кражи. Домушники зачастую заранее готовятся к преступлению и тщательно подбирают объект посягательства. Правоохранители призывают белгородцев обращать внимание на появление в подъезде подозрительных людей, предлагающих различные услуги. К вам могут постучаться, например, под предлогом продажи бытовой техники. О таких людях следует сообщать в полицию. Чтобы выяснить, как часто хозяева появляются дома, злоумышленники могут оставлять своеобразные маячки. Засунутые в дверной проем спички или куски бумаги, торчащая из замочной скважины нитка, рисунки мелом – так выглядят воровские метки.

Преступники могут также перерезать телефонный провод, чтобы лишить хозяев возможности быстро позвонить в полицию. На этот случай важно помнить, как обратиться за помощью по мобильной связи. До дежурной части можно дозвониться с сотового по следующим телефонам: МТС, Мегафон, Теле2 – 020, Билайн – 002.

Если вы заметили, что у вас в квартире побывали незваные гости, срочно обращайтесь в полицию. При этом не заходите внутрь, чтобы случайно не уничтожить оставленные преступниками следы.

В полиции отмечают, что самым надежным средством защиты жилья остается сигнализация. Если вы живете в многоквартирном доме, по договоренности с соседями можно установить в подъезде домофон с видеофиксацией посетителей.

Полицейские также рекомендуют:

- не храните в квартире в одном месте крупные суммы денег, ювелирные изделия. Ограничьте круг людей, которым будет известно о хранящихся у вас ценностях;

- помните, что преступники, чаще всего, проверяют наличие денег в шкафах под постельным бельем, сервантах, одежде, вазах, и даже в бытовых приборах на кухне;

- если вы находитесь дома один, не пускайте в квартиру незнакомцев, особенно в ночное время. Предупредите об этом детей;

- уходя из квартиры, дома закрывайте входные двери на все имеющиеся на дверях замки; форточки, а такде окна и дверь лоджии или балкона;

- при потере ключа замки надо сменить немедленно.

Не забываете, телефон полиции - «02». В дежурную часть ОМВД России по Белгородскому району можно дозвониться по номеру: 8 (4722)51-77-16.