Новым генеральным директором МРСК Центра назначен Игорь Маковский

СЕГОДНЯ 12:05 2018-09-19T12:05:50+03:00

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Совет директоров МРСК Центра согласовал назначение Игоря Маковского с 19 сентября 2018 года на позицию главы МРСК Центра, в настоящий момент являющейся также единоличным исполнительным органом МРСК Центра и Приволжья (все компании входят в группу «Россети»). Ранее он возглавлял «Янтарьэнерго».

МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья предоставляют услуги по передаче и распределению электроэнергии, а также технологическому присоединению к электросетям в 20 регионах Центрального и Приволжского федеральных округов.

В новой должности Игорю Маковскому поручено тиражировать успешный опыт, полученный в Калининградской области, в части повышения эффективности, надежности и качества электроснабжения потребителей всех категорий, уделив особое внимание реализации стратегии группы «Россети» по построению в России до конца 2030 года интеллектуального электросетевого комплекса.

- Игорь Маковский имеет 15-летний стаж работы в энергетике. Он отлично проявил себя на посту генерального директора «Янтарьэнерго». Под его руководством были безупречно выполнены все поставленные государственные задачи, начиная от строительства необходимой для ввода в эксплуатацию новых объектов генерации сетевой инфраструктуры, заканчивая подготовкой и проведением мероприятий Чемпионата Мира по футболу 2018. За счет реализации мероприятий в рамках построения цифровой сети на территории региона достигнут беспрецедентный уровень надежности энергоснабжения потребителей. «Янтарьэнерго» стала первой компанией в группе «Россети», полностью завершившей пилотный проект по созданию «Цифрового РЭС» в двух районах Калининградской области. Энергетики «Янтарьэнерго» достойно справились с работами в рамках Всероссийских учений в Республике Дагестан и показали один из самых лучших результатов среди дочерних компаний группы «Россети». Игорь Маковский ответственен, инициативен, нацелен на результат, и что, на мой взгляд, особенно важно, не боится сложных задач и амбициозных вызовов, - прокомментировал назначение генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

Компания «Янтарьэнерго» под руководством Игоря Маковского на протяжении нескольких лет является неизменным лидером в группе «Россети» по повышению показателей надежности и качества электроснабжения потребителей всех категорий. За этот период благодаря новым подходам к подготовке и управлению энергообъектами сетевой инфраструктуры, не взирая на рост числа опасных метеоявлений, аварийность в сетях снижена более чем в 15 раз. За этот же период показатели Пsaidi (длительность технологических нарушения) и Пsaifi (частота технологических нарушений) улучшены в целом по Калининградской области в 2 раза.

Внедрение передовых технологий как в производственный процесс, так и в систему управления позволили «Янтарьэнерго» стабилизировать финансовое положение.

Эффективность реализованного «Янтарьэнерго» под руководством Маковского комплекса мер на территории Калининградской области настолько существенна, что принято решение о распространении опыта на всей территории России.

Региональные власти не раз отмечали значительный вклад «Янтарьэнерго» и лично Игоря Маковского в создание современной инфраструктуры в Калининградской области и раскрытие потенциала самой западной территории страны.

- Впервые за долгие годы энергетики Калининградской области работают с опережением своих планов, способствуя социально-экономическому развитию всего нашего региона. Яркий пример – строительство подстанций для обеспечения электроснабжения индустриальных парков, а также подстанция «Береговая», построенная к ЧМ-2018. И регион, и инвесторы получают свободную электрическую мощность под перспективные проекты. Видно, что под руководством Игоря Маковского у Правительства Калининградской области и «Янтарьэнерго» была одна общая цель – создание условий для развития территории и комфортной жизни калининградцев», - сказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Сегодня перед МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья стоит масштабная задача по переходу на цифровой режим работы, изменения затронут все сферы электросетевого комплекса, потребуют нестандартного мышления, принципиально новых решений при планировании и эксплуатации, а также изменений в структуре энергетических компаний.

Игорь Маковский обладает всеми необходимыми качествами и опытом для успешной реализации намеченных планов по повышению эффективности и надежности электросетей в регионах Центрального и Приволжского федерального округов.