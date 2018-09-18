IT-решения на службе крупного бизнеса

СЕГОДНЯ 17:40 2018-09-18T17:43:07+03:00

Как промышленный гигант – компания «Металлоинвест» - управляет бизнесом онлайн, и причем тут «МегаФон» – в материале КП

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Крупные промышленники стремятся автоматизировать производственные и бизнес-процессы с помощью «умных» телеком-решений. «Металлоинвест» среди первых «включил» интеллект на производстве. Компания продолжает идти по пути цифровой трансформации. Главная цель – повысить эффективность бизнес-процессов и снизить трудозатраты на выполнение каждой операции. В решении этой задачи компания полагается в том числе на «умные» сервисы «МегаФона».

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В июле этого года «Металлоинвест» запустил единую интегрированную систему управления финансово-хозяйственной деятельностью (ИСУ ФХД) на базе SAP S/4HANA и открыл Центр инноваций в Старом Осколе Белгородской области.

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- Оператор предоставляет нам выделенный защищенный канал (L3 VPN) для безопасного пользования интернетом. С его помощью обеспечивается работа Центра инноваций, где мы будем разрабатывать новые, собственные решения «под ключ», способные вывести технологии и бизнес-процессы на новый уровень, - комментирует Андрей Бартов, директор Центра инноваций.

Ещё одно направление цифровой трансформации «Металлоинвеста» - удалённый контроль транспорта. Мониторинг его работы построен на М2М-платформе «МегаФона». Около 1000 «умных» sim-карт оператора установлены в бортовые контроллеры автомобилей комбинатов.

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- Устройства считывают данные о местоположении объектов, а sim-карты передают их на специальный сервер. Специалистам служб логистики остаётся только проанализировать информацию. Так можно получать данные о расходе топлива, перемещении сотрудников и сэкономить время и бюджет компании, - поясняет Михаил Туровский, директор Белгородского регионального отделения оператора.

Также оператор наладил удобный канал коммуникации для сотрудников клиента. Если ранее важные вопросы решались по радиосвязи (рации), то сегодня сотрудники пользуются корпоративной почтой, оперативно обсуждают важные задачи из любой точки карьера- связь доступна даже на дне чаши - на глубине более 400 метров. «МегаФон» построил надёжную 2G/3G/4G-сеть на территории предприятий. Связь есть везде – даже на нижнем горизонте карьера. А в прошлом году здесь был запущен сверхскоростной интернет LTE-Advanced. Делаем тест скорости «у станка» - на обогатительной фабрике компании – 192 Мбит/с. Впечатляет!

- Взаимодействие между крупными промышленными и телекоммуникационными компаниями всегда интересно, - резюмирует Евгений Мирошников, начальник управления информационных технологий и связи администрации Губернатора Белгородской области. - С одной стороны, такое партнерство означает развитие промышленности региона, а значит и процветание области. С другой - в результате сотрудничества крупных бизнес-игроков появляются перспективные, инновационные проекты, а их опыт затем можно масштабировать.

Сегодня есть все возможности для того, чтобы решать масштабные задачи увеличения эффективности работы, а производственные и сервисные подразделения при поддержке партнеров слажено и оперативно реализуют смелые инновационные проекты.