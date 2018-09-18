В Белгородской области с начала года зафиксировано около 400 фактов хищения электроэнергии

СЕГОДНЯ 15:55 2018-09-18T16:06:43+03:00

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За семь месяцев текущего года в Белгородской области выявлено порядка 400 фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Нанесенный филиалу ущерб превысил 18,5 миллионов рублей.

Энергетики приняли меры по пресечению выявленных нарушений режима потребления электроэнергии, в результате чего 10,3 миллиона рублей возмещено в досудебном порядке. Оставшийся объем взыскивается через суд.

По инициативе филиала в этом году в судебные инстанции подано 94 исковых заявления о взыскании стоимости бездоговорного потребления на сумму свыше 9,7 миллионов рублей. По 77 искам объемом 9,3 млн руб. уже получены положительные решения еще 37 взыскиваются в принудительном порядке УФССП России по Белгородской области. В их числе исковое заявление к владельцу автомойки в Алексеевском районе, самовольно подключившемуся к сетям Алексеевского РЭС. По данному факту в октябре прошлого года был составлен акт о неучтенном потреблении и произведен перерасчет потребленной электроэнергии на сумму свыше 1 млн 106 тыс. рублей. Нарушитель отказался платить добровольно, и филиал обратился с заявлением в Октябрьский районный суд Белгорода, который удовлетворил требования в полном объеме. Приставы арестовали автомойку с целью ее дальнейшей реализации и выплаты долга. Арестованы также все движения денежных средств по кассе должника с изъятием 50% выручки. Помимо стоимости бездоговорного потребления виновник вынужден был компенсировать и судебные издержки в размере свыше 13 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Энергетики напоминают, что законодательство предусматривает строгое наказание в отношении энерговоров. В случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. Следует отметить, что с 1 января 2016 г. в России ужесточена административная ответственность за самовольное подключение к сетям и использование электроэнергии, а также нарушение правил пользования электроэнергией и правил устройства и эксплуатации энергопотребляющих установок. В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное подключение и использование электроэнергии.

Белгородэнерго призывает граждан сообщать о фактах хищения электроэнергии. В МРСК Центра создан отдельный почтовый ящик vorunet@mrsk-1.ru, куда можно направить информацию о случаях воровства электричества. В кратчайшие сроки все обращения будут проверены специалистами компании на достоверность. Сообщить о хищении можно и по телефону круглосуточной прямой линии компании 8-800-50-50-115, короткий номер 13-50.