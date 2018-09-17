Школьница из Белгорода примет участие в Молодежном дне #ВместеЯрче Международного форума «Российская энергетическая неделя»

СЕГОДНЯ 16:20 2018-09-17T16:21:14+03:00

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Выпускница Энергетической проектной смены ПАО «Россети», ученица 11 класса белгородского лицея № 9 Анна Арчибасова примет участие в Молодежном дне #ВместеЯрче. Главным событием станет встреча «без галстуков» с Министром энергетики РФ Александром Новаком, где кадровые резервисты смогут лично задать вопрос на интересующую тему.

Школьница познакомится с потенциалом развития энергетического комплекса России, опытом реализации крупных проектов в области энергетики и энергоэффективности, а также вместе с ребятами из Екатеринбурга, Саранска и Самары на одной из интерактивных сессий форума сможет представить совместно разработанный проект на тему «Анализ структуры нагрузки у потребителей».

Авторами проекта являются участники энергетической проектной смены, организованной «Россетями» этим летом в детском центре «Орленок» для победителей и призеров первой Всероссийской Олимпиады школьников по физике, математике и информатике. В его основе – создание специального прибора, предназначенного для определения структуры потребления подключенного к сети энергооборудования. По словам одиннадцатиклассницы, тема привлекла своей актуальностью: такой прибор может быть востребован как в быту (так как поможет сэкономить семейный бюджет), так и на производстве – в целях борьбы с «утечками» электроэнергии, нецелевым использованием энергоресурсов или попросту хищениями. Прибор состоит из датчика тока, оборудованного специальным микроконтроллером, сервера сбора данных и web-интерфейса, подключается после электросчетчика и фиксирует всю нагрузку на сеть, раскладывая на составляющие. Опытный образец продемонстрировал высокую точность обработки данных - порядка 98,7%, а также до 5,6 % потенциальной экономии энергоресурсов отдельно взятого офисного центра или учреждения.

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Свою разработку школьники уже представили в полуфинале Всероссийского конкурса инновационных проектов и разработок в сфере электроэнергетики «Энергопрорыв». Участие в таком крупном мероприятии придаст проекту новый импульс, а также поможет пройти качественную доработку, чтобы стать частью современной инфраструктуры, отвечающей не только текущим, но и перспективным требованиям к качеству и надежности электроснабжения потребителей.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» учрежден распоряжением Правительства РФ в 2016 году с целью демонстрации перспектив российского топливно энергетического комплекса и реализации потенциала международного сотрудничества в сфере энергетики. Форум является главной площадкой для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики, и актуальных проблем развития отрасли. В 2018 году он пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж» в период с 3 по 6 октября. Молодежный день #ВместеЯрче РЭН 2018 состоится 6 октября и соберет более 2500 молодых специалистов, студентов и школьников, а также около 500 руководителей и представителей отраслевых компаний ТЭК.