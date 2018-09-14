Аварийно-диспетчерское обеспечение: кто нам поможет?

СЕГОДНЯ 09:10 2018-09-14T16:01:04+03:00

За что мы в ответе?

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Важно знать, какие существуют виды газового оборудования, и за что из этого перечня несет ответственность потребитель. Говоря о многоквартирных домах, существует две категории: внутридомовое оборудование и внутриквартирное.

Первая категория – это все газопроводы, проложенные от места присоединения к сети газораспределения на вводе в дом до первого крана, расположенного на ответвлениях к внутриквартирному газовому оборудованию. Сюда же относятся технические устройства на газопроводах, включая регулирующую и предохранительную арматуру, системы контроля загазованности помещений, коллективные счетчики.

Всё это – общедомовое имущество, принадлежащее на праве собственности всем владельцам квадратных метров многоквартирного дома, которое общим собранием передаётся в управляющие компании.

Внутриквартирное газовое оборудование – это ответвления, проложенные после запорной крана, расположенной на ответвлениях (опусках); само бытовое газоиспользующее оборудование – газовая плита, водонагреватель, отопительный котёл; регулирующая и предохранительная арматура; системы контроля загазованности помещений; индивидуальный прибор учёта газа. За все это в полной мере несет ответственность собственник.

Договор на техническое обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового или внутриквартирного газового оборудования нами уже заключен – теперь пора разобраться, чем же нам готовы помочь?

Помните: разобраться с возникшими проблемами газового оборудования может только профессиональный специалист!

Кто спешит на помощь?

Аварийно-диспетчерское обеспечение – один из ключевых моментов договора на ТО, ремонт и АДО ВДГО/ВКГО. Потому как сюда входит целый комплекс мер по предупреждению и локализации аварий, возникающих в процессе использования газового оборудования, устранение непосредственной угрозы окружающей среде, жизни или здоровью граждан, причинения вреда имуществу как физических или юридических лиц, так и государственному или муниципальному имуществу.

АДО – процесс круглосуточный и телефоны, по которым нужно обращаться к специалистам, едины по всей России: 04 для звонка со стационарного телефона и 104 - с мобильного. После того, как диспетчер зафиксирует обращение, бригада специалистов выезжает на место вызова. Важно, что на помощь приходят не только сотрудники газовой службы, но также представители полиции или подразделений МЧС - в зависимости от масштаба и состава аварии.

На территории Белгородчины, согласно законодательству РФ, аварийно-диспетчерское обеспечение осуществляет АО «Газпром газораспределение Белгород». Однако это не значит, что потребители не могут заключать договоры технического обслуживания и ремонта внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования с другими специализированными организациями.

Главное, помнить: при возникновении вопросов, можно заглянуть на сайт Управления государственного жилищного надзора Белгородской области (http://www.belgji.ru/licenzirovanie/), где размещен список подобных компаний, а также уточнить наличие у нее соглашения об осуществлении АДО с региональной газораспределительной организацией, имеющей в своём составе аварийно-диспетчерскую службу. По закону, этот договор обязателен для компаний, оказывающих населению такие ответственные услуги. Если у организации этого соглашения нет, то нарушителем будет считаться не только она, но и гражданин, воспользовавшийся ее услугами.