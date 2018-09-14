2018-09-14T15:57:06+03:00
Общество

Договор на техническое обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение

Важный документ
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В первую очередь, запомнить, что согласно закону потребитель обязан заключить со специализированной организацией договор на техническое обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового или внутриквартирного газового оборудования (договор ТО, ремонт и АДО ВДГО/ВКГО).

Логика совершенно понятна: чтобы не возникало проблем и опасных ситуаций, газовые приборы необходимо обслуживать (по нормам закона - не реже одного раза в год). Естественно, что сложным оборудованием должны заниматься квалифицированные специалисты. Здесь нам и пригодится вышеупомянутый договор.

Что в него входит? Работы и услуги по поддержанию технического состояния, определенного нормативными требованиями:

- визуальная проверка целостности и соответствия нормативам внутридомового и внутриквартирного газового оборудования;

- проверка наличия свободного доступа к газовому оборудованию;

- проверка состояния окраски и креплений газопровода;

- визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов;

- проверка герметичности соединений и отключающих устройств;

- проверка работоспособности и смазка установленных на газопроводах отключающих устройств;

- разборка и смазка кранов бытового газоиспользующего оборудования;

- проверка работоспособности газоанализирующих устройств и арматуры, позволяющих автоматически отключить подачу газа в случае превышения норм;

- регулировка процесса сжигания газа, очистка горелок от загрязнений;

- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом;

- инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа в быту.

Подписать договор можно прямо дома и в удобное для себя время.

Подписать договор можно прямо дома и в удобное для себя время.

Оформляем правильно

Выбрать специализированную организацию, которая будет производить обслуживание, и заключить с ней договор на ТО, ремонт и АДО ВДГО/ВКГО абонент может исходя из собственных предпочтений. Немаловажный фактор: на территории Белгородчины, согласно законодательству РФ, аварийно-диспетчерское обеспечение осуществляет АО «Газпром газораспределение Белгород». Однако это не значит, что потребители не могут заключать договоры технического обслуживания и ремонта внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования с другими специализированными организациями.

Если говорить о региональной газораспределительной организации, то для удобства абонентов здесь предусмотрено несколько вариантов подачи заявки на заключение договора. Можно непосредственно обратиться в центр обслуживания клиентов, а можно воспользоваться формой удалённой подачи заявки. В частности, на сайте компании создан специальный раздел, где содержится вся необходимая информация: перечень документов, которые потребуются для подписания договора, бланк самого договора, прайс-лист, где указана стоимость проведения всех видов работ в рамках договора и многие другие тонкости процесса. Здесь же можно назначить и удобное для вас время, в которое состоится визит представителя газовой службы с целью подписания документов.

Главное, помнить: при возникновении вопросов, можно заглянуть на сайт Управления государственного жилищного надзора Белгородской области (http://www.belgji.ru/licenzirovanie/), где размещен список подобных компаний, а также уточнить наличие у нее соглашения об осуществлении АДО с региональной газораспределительной организацией, имеющей в своём составе аварийно-диспетчерскую службу. По закону, это соглашение обязательно для компаний, оказывающих населению такие ответственные услуги. Если у организации этого соглашения нет, то нарушителем будет считаться не только она, но и гражданин, воспользовавшийся ее услугами.

Чтобы потом не задаваться вопросами «кто виноват?» и «что делать?», необходимо вовремя заняться оформлением договора на ТО, ремонт и ВДГО/ВКГО. Если газораспределительная компания выявит факт отсутствия договора, то потребитель не только останется без голубого топлива, но и рискует получить штраф в размере от 1 000 до 2 000 рублей (согласно ст. 9.23 КоАП РФ). Но и это еще не все: придется оплатить не только повторное подключение газа после оформления Договора, но также и предшествующее этому процессу отключение.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Чудо-женщина из Новосибирска, якобы спасшая студентку от грабителей: Меня попросили выдумать эту историю, и даже шоколадку не дали
Дама, которой накануне восхищалась вся Россия, призналась журналисту «КП», что лишь озвучила чужой сценарий для раскрутки паблика в соцсетях
Новости 24
Пьяный белгородец избил свою сожительницу
Белгородские судебные приставы выходят на охоту на коммунальных должников
Чтобы опустить кошку на землю, пришлось вызвать белгородских спасателей
За попытку распространения «жучков» жителя Белгородской области лишили свободы
В Белгороде назначили шестикратный штраф за попытку взятки пограничнику
Житель Белгородской области сядет за применение насилия к представителю власти
Крестный ход остановит движение в центре Белгорода
В Белгородской области пройдет общероссийская акция «Генеральная уборка страны»
Сбербанк будет консультировать клиентов по вопросам эксплуатации застрахованного имущества
Оркестр белгородской филармонии воссоздаст концерт 25-летней давности
Через Белгородскую границу пытали провести 35 тонн замороженного шпика
В Белгородской области проходит операция «Дети России»
Белгородцев приглашают к участию в акции «Белый цветок»