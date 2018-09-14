СЕГОДНЯ 09:05 2018-09-14T15:57:06+03:00

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В первую очередь, запомнить, что согласно закону потребитель обязан заключить со специализированной организацией договор на техническое обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового или внутриквартирного газового оборудования (договор ТО, ремонт и АДО ВДГО/ВКГО).

Логика совершенно понятна: чтобы не возникало проблем и опасных ситуаций, газовые приборы необходимо обслуживать (по нормам закона - не реже одного раза в год). Естественно, что сложным оборудованием должны заниматься квалифицированные специалисты. Здесь нам и пригодится вышеупомянутый договор.

Что в него входит? Работы и услуги по поддержанию технического состояния, определенного нормативными требованиями:

- визуальная проверка целостности и соответствия нормативам внутридомового и внутриквартирного газового оборудования;

- проверка наличия свободного доступа к газовому оборудованию;

- проверка состояния окраски и креплений газопровода;

- визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов;

- проверка герметичности соединений и отключающих устройств;

- проверка работоспособности и смазка установленных на газопроводах отключающих устройств;

- разборка и смазка кранов бытового газоиспользующего оборудования;

- проверка работоспособности газоанализирующих устройств и арматуры, позволяющих автоматически отключить подачу газа в случае превышения норм;

- регулировка процесса сжигания газа, очистка горелок от загрязнений;

- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом;

- инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа в быту.

Подписать договор можно прямо дома и в удобное для себя время.

Оформляем правильно

Выбрать специализированную организацию, которая будет производить обслуживание, и заключить с ней договор на ТО, ремонт и АДО ВДГО/ВКГО абонент может исходя из собственных предпочтений. Немаловажный фактор: на территории Белгородчины, согласно законодательству РФ, аварийно-диспетчерское обеспечение осуществляет АО «Газпром газораспределение Белгород». Однако это не значит, что потребители не могут заключать договоры технического обслуживания и ремонта внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования с другими специализированными организациями.

Если говорить о региональной газораспределительной организации, то для удобства абонентов здесь предусмотрено несколько вариантов подачи заявки на заключение договора. Можно непосредственно обратиться в центр обслуживания клиентов, а можно воспользоваться формой удалённой подачи заявки. В частности, на сайте компании создан специальный раздел, где содержится вся необходимая информация: перечень документов, которые потребуются для подписания договора, бланк самого договора, прайс-лист, где указана стоимость проведения всех видов работ в рамках договора и многие другие тонкости процесса. Здесь же можно назначить и удобное для вас время, в которое состоится визит представителя газовой службы с целью подписания документов.

Главное, помнить: при возникновении вопросов, можно заглянуть на сайт Управления государственного жилищного надзора Белгородской области (http://www.belgji.ru/licenzirovanie/), где размещен список подобных компаний, а также уточнить наличие у нее соглашения об осуществлении АДО с региональной газораспределительной организацией, имеющей в своём составе аварийно-диспетчерскую службу. По закону, это соглашение обязательно для компаний, оказывающих населению такие ответственные услуги. Если у организации этого соглашения нет, то нарушителем будет считаться не только она, но и гражданин, воспользовавшийся ее услугами.

Чтобы потом не задаваться вопросами «кто виноват?» и «что делать?», необходимо вовремя заняться оформлением договора на ТО, ремонт и ВДГО/ВКГО. Если газораспределительная компания выявит факт отсутствия договора, то потребитель не только останется без голубого топлива, но и рискует получить штраф в размере от 1 000 до 2 000 рублей (согласно ст. 9.23 КоАП РФ). Но и это еще не все: придется оплатить не только повторное подключение газа после оформления Договора, но также и предшествующее этому процессу отключение.