2018-09-14T16:58:18+03:00
Общество

Правила безопасного использования газа в быту. Установка прибора учета

Важные правила
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Для начала вернемся к азам. Что нужно знать в первую очередь? Правила безопасного использования газа в быту. В частности, нельзя пользоваться неисправным оборудованием, нельзя самостоятельно заниматься ремонтом: эти работы, а также замена, ремонт и переустановка оборудования выполняются только сотрудниками специализированной организации

Если у вас газовая плита:

- Нельзя ее загромождать, оставлять рядом легковоспламеняющиеся предметы, использовать для обогрева помещения.

- До и после использования – полностью откройте/закройте кран газопровода.

- Газ должен разгореться во всех отверстиях рассекателя горелки. Нормальное горение - спокойное пламя голубоватого или фиолетового цвета.

- Духовку перед приготовлением пищи необходимо проветрить. Газ также должен разгореться во всех отверстиях горелки - через 10-15 минут духовка будет готова к использованию.

Газовая колонка:

- Помещение должно иметь постоянный приток воздуха (открытая форточка или фрамуга, щель под дверью) и вентиляционную вытяжку.

- Тягу в дымоходе проверяем постоянно – если ее нет, то использовать колонку нельзя.

- Запрещено вносить изменения в устройство прибора, дымовых и вентиляционных систем, перекрывать дымовые и вентиляционные каналы и люки для чистки дымоходов.

- Газовый кран при незажженной запальной горелке должен быть закрытым.

Газовый котел и газифицированная печь:

- Сначала зажигайте запальник - только потом открывайте кран основной горелки и зажигайте ее. Погасла? Закрываем кран и повторяем сначала.

- Использовать котел с неисправной системой автоматики нельзя.

- Проверяйте шибер: закрытый шибер приводит к попаданию в помещение угарного газа.

- Нельзя допускать обмерзания и разрушения дымохода, попадания посторонних предметов.

Установка счетчика – процесс не сложный, но очень полезный.

Установка счетчика – процесс не сложный, но очень полезный.

Считаем с умом

Практика давно показала: газовый счетчик приносит экономию. Его установка по закону обязательна, но есть и исключения (ст. №13 ФЗ РФ N 261-ФЗ от 23.11.2009 г.). В частности, счетчик не требуется, если максимальный объём потребления составляет менее 2 м3 в час и отсутствует отопительный котёл.

Итак, какова последовательность действий при установке счетчика?

1. Консультируемся у специалистов газовой службы непосредственно на месте, где планируется установка. Подать заявку можно в Центре обслуживания клиентов или в ближайшем подразделении газораспределительной компании.

2. Выбираем счетчик. Обратите внимание на его безопасность, долговечность, гарантийные обязательства завода-изготовителя, межповерочный интервал и пропускную способность (типоразмер). К примеру, кухонная плита с четырьмя конфорками имеет усреднённый расход 1,0 м³/ч, а газовая колонка – 1,5 м³/ч. В квартире, где установлена только плита, достаточно счётчика G1,6, а если установлена ещё и газовая колонка - G4.

Запоминаем: прибор должен быть внесен в Госреестр и иметь соответствующее свидетельство. Эту информацию просите у продавца. Счетчик, не внесённый в реестр, к использованию запрещён.

3. Подаем заявку на установку. Ее форма есть на сайте АО «Газпром газораспределение Белгород». Также необходимо предоставить: паспорт заказчика, указать адрес места жительства и контактные данные; адрес объекта с конкретным местом установки счетчика; копию документа на право собственности; доверенность, если заявление подаётся не собственником жилья.

4. Ждем установки. Этот срок в АО «Газпром газораспределение Белгород» составляет от двух до трёх рабочих дней. Стоимость составит от 763 до 3834 рублей – в зависимости от количества газовых приборов и сложности работ при монтаже.

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