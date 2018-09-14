Все, что нужно знать о газе
Потребителю необходимо помнить: газ – это не только комфорт, но и серьезная ответственность
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С газовым оборудованием у собственников жилья связанно достаточно много вопросов, на которые нам и ответили представители АО «Газпром газораспределение Белгород».
Итак, вашему вниманию - проект «Все, что нужно знать о газе».
Часть первая. "Правила безопасного использования газа в быту. Установка прибора учета."
Часть вторая. "Договор на техническое обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение."
Часть третья. "Аварийно-диспетчерское обеспечение: кто нам поможет?"
Часть четвертая. "Технологическое присоединение к сети газораспределения."