2018-09-12T12:52:10+03:00
Общество

«Мираторг» расширяет ассортимент для любителей пикников

Завод «СК Короча», входящий в состав агрохолдинга, начал выпуск нового вида шашлыка из свиного карбонада
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«СК Короча» является на сегодняшний день крупнейшим в России высокотехнологичным мясоперерабатывающим предприятием. Мощность переработки завода позволяет производить до 340 тысяч тонн продукции в год. Предприятие на регулярной основе ведет работу по расширению линейки продукции в потребительской упаковке и улучшению качественно-вкусовых показателей для наиболее полного удовлетворения потребительского спроса и предпочтений.

К завершению сезона пикников «Мираторг» подготовил для покупателей вкуснейшую новинку – шашлык «Нежный». При его производстве используются натуральные специи и отборный свиной карбонад. Благодаря этому блюдо получается сочным и обладает насыщенным вкусом и ароматом. Для удобства потребителей шашлык выпускается в пластиковых ведерках в расфасовке по 2 кг. В такой упаковке он сохраняет свежесть до 11 суток при температуре хранения от -1,5 до 4 градусов.

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- Мы видим постоянно растущий спрос на продукцию в потребительской упаковке - в частности, на продукцию из линейки «Гриль», - отмечают в пресс-службе АПХ «Мираторг». - И стремимся расширить предлагаемый ассортимент, чтобы у нашего покупателя, исходя из его собственных вкусовых предпочтений, был максимально широкий выбор.

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