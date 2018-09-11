«Ростелеком» обеспечил видеонаблюдение в Единый день голосования

СЕГОДНЯ 11:25 2018-09-11T11:26:04+03:00

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В ходе проведения Единого дня голосования 9 сентября 2018 года «Ростелеком» обеспечил видеонаблюдение на 12 907 участковых избирательных комиссиях (УИК) и 718 территориальных избирательных комиссиях (ТИК), в том числе на 20 УИК в Белгороде. Провайдер также организовал трансляцию видеосигнала с камер в сеть Интернет и хранение видеозаписей со 115 ТИК и 1369 УИК в Калининградской, Нижегородской, Саратовской, Тверской, Самарской и Амурской областях. Всего в рамках проекта видеонаблюдение обеспечено в 40 субъектах Российской Федерации на 14 739 УИК, работающих в режиме онлайн, и 370 избирательных комиссиях – в режиме оффлайн.

- При организации видеонаблюдения «Ростелеком» использует готовые решения, разработанные в ходе предыдущих выборов, с учётом динамического развития технологий и ИТ-отрасли в целом. В этом году для видеонаблюдения в Единый день голосования использованы усовершенствованные видеокамеры с возможностью передачи видео в ЦОДы «Ростелекома» и одновременной записи на стационарные устройства, - прокомментировал Артемий Прокопенко, вице-президент ПАО «Ростелеком».

Для сотрудников ЦИК и Избирательных комиссий субъектов РФ «Ростелеком» развернул служебный портал, который позволил не только отслеживать процесс настройки системы видеонаблюдения, но и гарантированно обеспечить доступ к видеотрансляциям во время выборов. Для подготовки и проведения Единого дня голосования «Ростелеком» задействовал собственную защищённую сеть передачи данных и центры обработки данных (ЦОД), а также развернул в филиалах ситуационные центры. В ходе проекта дежурство несли более 11 тысяч работников компании и 2,3 тыс. мобильных бригад.

- Мы провели большую работу. Только в Центральной России «Ростелеком» обеспечил работу почти 14 тысяч камер, из которых только 492 работали в режиме оффлайн, записывая видеопоток на внутренний носитель. Я считаю, что наши специалисты показали высочайший профессионализм, поддерживая круглосуточную бесперебойную работу системы видеонаблюдения для Единого дня голосования. Кроме того, мы обеспечили работу главного политического онлайн-шоу страны «Ночь выборов 2018», которое прошло на площадке DI Telergraph в Москве, - отметил Александр Абрамков, вице-президент, директор МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» обладает уникальной экспертизой реализации ИТ проектов федерального масштаба. За несколько лет компания существенно улучшила ИТ экспертизу, в том числе – в области отражения киберугроз, что позволило провести Единый день голосования без технических сбоев.