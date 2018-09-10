В Белгороде подвели итоги экологического конкурса

СЕГОДНЯ 17:30 2018-09-10T17:31:21+03:00

В Белгородэнерго определили победителей ежегодного смотра-конкурса на лучшее благоустройство и ландшафтное озеленение территории ремонтно-производственных баз районов электрических сетей «Зеленый РЭС»

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Специалисты исполнительного аппарата Белгородэнерго оценивали проведенные энергетиками работы по 106 критериям, которые учитывали санитарное и эстетическое состояние территории и зданий РЭС, соблюдение корпоративного стиля, наличие и состояние газонов, клумб, миксбордеров, архитектурных форм, искусственных водоемов, мест отдыха.

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Самым благоустроенным был признан Чернянский район электрических сетей. Его работники превратили свою ремонтно-производственную базу в комфортную для работы и отдыха территорию: смонтировали водный каскад с бассейном, запустив туда черепах и карасей, и высадили прибрежные растения в искусственные водоемы. По словам начальника Чернянского РЭС Сергея Банченко, все дизайнерские находки и решения энергетики придумали сами.

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Второе и третье места заняли Краснояружский и Красногвардейский районы электрических сетей – победители и призеры прошлых лет. Еще пять РЭС отмечены специальными дипломами в дополнительных номинациях. Кроме этого, комиссия выбрала лучший «Зеленый кабинет». Им стал диспетчерский пункт Борисовского РЭС.

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- Проведение конкурса способствует значительному повышению культуры производственной деятельности. Эстетика и гармония окружающей среды, экологическое преображение предприятий позволяет сотрудникам совмещать трудовую деятельность с отдыхом, что в целом позитивно отражается на результатах их работы, - подчеркнула председатель комиссии, начальник управления персоналом Белгородэнерго Татьяна Татукова.