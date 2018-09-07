2018-09-07T14:32:00+03:00
Общество

Комбикормовый завод «Мираторга» преодолел отметку в 3 миллиона тонн продукции

«Прохоровский комбикормовый завод» - второе в составе агрохолдинга предприятие по производству комбикормов
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В свое время, компания инвестировала в строительство завода порядка 2 миллиардов рублей, еще около 700 миллионов было вложено в создание цеха по производству соевого масла. Предприятие было запущено в 2011 году, а к 2014-му его мощность была увеличена более и составляет сегодня 1 230 тонн в сутки.

В настоящий момент в активах агрохолдинга 4 комбикормовых завода в Белгородской и Брянской областях. Собственное позволяет полностью обеспечить потребность в комбикормах птицеводческих и животноводческих дивизионов компании, контролировать качество корма животных и себестоимость конечного продукта, в котором доля комбикормов составляет до 75%.

- Качество продукции является приоритетом для компании «Мираторг». Благодаря вертикально-интегрированному производству мы имеем возможность полностью контролировать все этапы производственной цепочки – от выращивания сельскохозяйственных культур и производства из них кормов для животных до изготовления мяса и поставки его в торговые сети, - подчеркивают в пресс-службе агрохолдинга. - Таким образом, мы можем быть уверены, что потребитель приобретает безопасный продукт, соответствующий мировым стандартам качества.

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