Гости фестиваля «Спасская башня» сгенерировали почти 200 Гб трафика

СЕГОДНЯ 11:55 2018-09-07T12:07:19+03:00

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Как официальный партнер мероприятия, компания обеспечила беспроводной доступ в интернет для гостей и организаторов. За 10 дней праздника гости сгенерировали почти 200 Гб трафика, что соответствует примерно 10 тысячам фотографий или двум суткам мобильного видео.

- Для «Ростелекома» организация Wi-Fi на мероприятиях любого уровня – это уже привычная работа. Во время проведения «Спасской башни» наш интернет работал на традиционно высоком уровне, без сбоев и неполадок. Более того: в этом году мы использовали специальное решение, которое позволило подключиться к Wi-Fi даже иностранным гостям, пройдя традиционную авторизацию со своих мобильных номеров, – отметил Александр Абрамков, вице-президент – директор Макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком».

Специалисты компании установили на Красной площади 28 точек доступа, которые обеспечили её бесшовное покрытие. Доступ в сеть возможен на скорости до 1.3 Гб/сек по технологии Wi-Fi стандарта 802.11ac. Такое техническое решение позволяет подключаться к сети до 6 тыс. пользователей одновременно, которые смогут свободно перемещаться по фестивальной площадке, сохраняя стабильное соединение.

- Одиннадцатый фестиваль «Спасская башня» завершен. Я считаю, что у нас получился настоящий праздник. Десять дней гремели военные оркестры. Кстати, большую активность проявили не только зрители на трибунах, но также пользователи сети и телезрители: в голосовании за лучшие выступления Фестиваля приняли участие более 200 тысяч человек. Большое спасибо и «Ростелекому», который обеспечил интернетом главную сцену, что позволило зрителям делиться впечатлениями прямо с места событий, - рассказал Сергей Смирнов – руководитель Дирекции Фестиваля «Спасская башня».

Зрительские симпатии достались номеру Оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова и воспитанниц Пансиона Министерства обороны РФ (26%), а также номеру Нидерландского оркестра на велосипедах «Крещендо» (16%). Всего на фестивале «Спасская башня»-2018 выступили 22 оркестра, две роты почетного караула и один танцевальный коллектив. В их составах на Красную площадь вышли 1456 участников.

Фото: предоставлено пресс-службой компании.