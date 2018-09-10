Выставка «Ангел Святого Белогорья» представит чтимые святыни и чудотворные иконы

СЕГОДНЯ 18:20 2018-09-10T18:23:51+03:00

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По благословению Белгородской и Старооскольской митрополии в выставочном комплексе «Белэкспоцентра» 14-18 сентября 2018 года пройдет VIII Международная православная выставка «Ангел Святого Белогорья».

В Белгороде православная выставка впервые состоялась в 2011 году и вызвала большой интерес у жителей города и его гостей. По предложению митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна выставка была включена в план ежегодных выставочных мероприятий.

В прошлом году в работе Международной православной выставки приняли участие 90 экспонентов.Фото: "КП" Архив

В прошлом году в работе Международной православной выставки приняли участие 90 экспонентов. Россию представляли 26 регионов, Украину – 22 участника из 8 областей, республику Молдова – 3 участника. Были представители Греции, Беларуси, Италии, Сербии, Палестины.

Как отмечают организаторы выставка, ее главная цель – объединение усилий русской православной церкви, светской власти и общественности по сохранению и развитию традиционных духовных ценностей, отечественной культуры, искусства, морали и нравственности.

Посетители выставки в этом году смогут познакомиться с многообразной деятельностью русской православной церкви, православными традициями и праздниками, с историей монастырей и соборов Белгородской области и других регионов России. Увидеть воочию красоту икон, церковной утвари, познакомиться с декоративно-прикладным искусством народных художественных промыслов и ремесленничества.

Разделы выставки представят чтимые святыни, чудотворные иконы, иконопись. Здесь можно будет познакомиться с православными ресурсами Internet, литературой, аудио- и видеопродукцией православного содержания.

Стенды представят уникальные экспозиции, среди которых можно будет увидеть храмовое убранство, церковную утварь, предметы церковного обихода, монастырскую продукцию, в том числе мед и продукты на его основе.

В прошлом году выставку посетило более 10 тысяч жителей города и области. В этом году она будет проводиться с 14 до 18 сентября. Вход для посетителей с 10.00 до 18.00.