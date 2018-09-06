2018-09-06T11:58:57+03:00
Общество

«Ростелеком» и «Яндекс» запускают совместный тариф с облачным хранилищем

За год можно увеличить облако до 12 Тб без дополнительной платы
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Компании «Ростелеком» и «Яндекс» представляют совместный тарифный план «Облачный», который включает высокоскоростной доступ в интернет (до 250 Мбит/с) и память в Яндекс.Диске, которая ежемесячно в период пользования тарифом будет увеличиваться на 1 Тб.

- Партнерство с Яндексом помогло нам разработать сервис с уникальными свойствами и условиями хранения цифровых данных, которые доступны только абонентам «Ростелекома». Все мы создаем и скачиваем огромное количество цифровых данных – фотографии и видео о лучших моментах жизни, любимые кинофильмы и сериалы, аудиокниги и много чего еще. Плюс нам нужен постоянный доступ к контенту с любого из наших гаджетов. Совместный тариф «Облачный» решает наши повседневные задачи, объединяя высокую скорость интернет-доступа и бесконечный Яндекс.Диск, – отметила вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина.

- Яндекс.Диск появился в 2012 году. С тех пор мы стремимся сделать его самым удобным, быстрым и надежным способом хранения файлов и обмена ими. Совместный тариф «Ростелекома» и Диска дает пользователю не только высокоскоростной доступ в интернет, но и практически бесконечное место в облаке, – подчеркнул руководитель Яндекс.Диска Владимир Русинов.

Для абонентов «Ростелекома», которые подключат «Облачный», будет доступен улучшенный функционал – Яндекс.Диск Про, который включает расширенную историю изменений, приоритет при обращениях в службу поддержки, отсутствие лимитов на скачивание файлов с публичных страниц. Также в продвинутой версии отключен показ рекламы.

Абонентская плата по тарифному плану «Облачный» – от 850 рублей в месяц (в зависимости от региона). Подключить ТП «Облачный» могут как новые, так и действующие абоненты «Ростелекома». Узнать подробности о тарифе, условиях подключения можно на сайте, в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома», а также по бесплатному телефону 8-800-1000-800.

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