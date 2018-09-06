Белгородэнерго делает ставку на карикатуру

СЕГОДНЯ 11:45 2018-09-06T11:48:49+03:00

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5 сентября в выставочном зале «Родина» состоялась встреча представителей регионального отделения Союза художников России с энергетиками. Тема, которую обсуждали представители столь разных профессий, более чем актуальна и требует объединения усилий многих людей. Сама идея провести конкурс карикатур, привлечь к проблеме воровства электроэнергии людей творческих, мыслящих, как известно не шаблонно, - уже половина успеха.

Вторая его составляющая, по мнению энергетиков, попасть в тему, не распылить свои силы, найти те моменты, которые помогут конкурсантам сделать свои работы настоящими шедеврами. Специально подготовленная энергетиками презентация-семинар как раз и сфокусировала внимание на тех проблемах, которые хотели бы видеть в работах художников энергетики.

Белгородцев приглашают на конкурс карикатур.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Само плакатное название «Энерговор! К ответу!» звучно, и обещает сделать конкурс интересным. Уже пришли первые работы из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, есть заявки на участие художников Беларуси. Поддержали креативную идею энергетиков и художники Белгорода.

– У нас есть большой опыт в проведении подобных конкурсов, в том числе и карикатур, правда не на столь необычную тему, – отмечал во время беседы с энергетиками заместитель председателя Белгородского регионального отделения творческого Союза художников России известный белгородский художник Владимир Пронькин. – Особенно удачной мне кажется идея привлечения к конкурсу детей. Я специально захватил на эту встречу несколько каталогов с детскими работами, посмотрите их рисунки, как они говорят сами за себя.

Конкурс проводится по трем номинациям: «Сатирический рисунок (карикатура), «Комиксы» и «Плакат».Фото: Ирина ТАРАСОВА

Заслуженный художник РФ, белгородец Иосиф Бобенчик, прославивший свое имя, как яркий плакатист и живописец, также присоединился к разговору, как и студенты – ученики Владимира Пронькина. Такие, увы, будничные проблемы энергетиков, как устранение фактов незаконного подключения и вмешательство в работу приборов учета, нарушение пломб, самовольное подключение к электросетям и многие другие, оказавшись под пристальным вниманием творчески мыслящих людей, стали приобретать конкретные художественные образы. Появились идеи, кто сможет стать «героями» этих работ, в какой технике они могут быть выполнены…

Для тех же, кто еще только планирует принять участие в конкурсе «Энерговор! К ответу!» Белгородэнерго сообщает, что творческое состязание проводится по трем номинациям: «Сатирический рисунок (карикатура), «Комиксы» и «Плакат». Принять участие в нем могут художники трех категорий – профессионалы, любители и дети 12-17 лет. К участию допускаются работы, выполненные в любой графической или живописной технике, от руки или в графических редакторах. В каждой из номинаций жюри в тандеме энергетиков, работников культуры и представителей регионального отделения Союза художников России, определит по одному победителю.

Прием работ продлится до 20 октября в выставочном зале «Родина» по адресу: Белгород, пр.Богдана Хмельницкого, 71; e-mail vzrodina@yandekx.ru; телефон для справок 32-71-70.

Итоги конкурса будут опубликованы на сайте Выставочного зала «Родина» и в группах организаторов в социальных сетях. Лучшие работы войдут в состав тематической выставки и будут демонстрироваться в залах «Родины».