2018-09-04T20:56:40+03:00
Общество

Полицейские напомнили белгородцам, в каких случаях не стоит перечислять деньги

Мошенники активно используют проверенные схемы обмана
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Белгородцев предупреждают о мошенниках.Белгородцев предупреждают о мошенниках.Фото: "КП" Архив
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Мошенники активно используют проверенные схемы обмана

Мошенничества по-прежнему остаются головной болью сотрудников полиции. Доверчивые граждане продолжают перечислять аферистам кровно нажитые сбережения. Правоохранители в очередной раз просят белгородцев не передавать и не перечислять деньги, не совершать никаких манипуляций с банковской картой, если:

- Вам позвонили с сообщением о том, что у вашего сына, внука, родственника неприятности (попал в ДТП, загремел в отдел полиции после драки или слег в больницу), а для решения проблемы надо перечислить или передать через посредника определенную сумму;

- Вам пришло СМС-сообщение, что банковская карточка заблокирована, а для восстановления информации по счету надо позвонить по указанному номеру, где Вас попросят пройти к банкомату и ввести какие-либо комбинации цифр либо же сообщить коды и пароли;

- Вам звонят с незнакомого номера, представляются сотрудником полиции, следователем, прокурором или приставом и обещают компенсацию за ранее приобретенные якобы некачественные БАДы, лекарственные препараты или медтехнику;

- Вас просят перевести деньги, чтобы получить выигранный в лотерею приз;

- Продавец с сайта объявлений просит перечислить ему задаток и для этого сообщить указанный на обратной стороне банковской карты, а затем поступивший в СМС-сообщении код;

- Вам предлагают услуги по снятию порчи, а для проведения ритуала просят передать имеющиеся в доме деньги и ценности;

- Вам сообщили, что вот-вот произойдет денежная реформа и предложили обменять сбережения на купюры нового образца.

Знайте! Так действую мошенники! Не следуйте указаниям незнакомцев. Если вы все же попались на удочку, срочно звоните в полицию по телефону: «02».

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