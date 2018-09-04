В Белгороде 8 сентября пройдет Всероссийская акция «Я выбираю спорт»

СЕГОДНЯ 18:55 2018-09-04T20:37:56+03:00

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Настоящий спортивный праздник ожидает Белгород 8 сентября. В рамках Всероссийской массовой акции «Я выбираю спорт» на площадке Центра молодежных инициатив юные белгородцы смогут принять участие в выставке-презентации спортивных школ, различных флэш-мобах, играх. Самым сложным заданием, пожалуй, окажется выбор спортивной секции, говорили сегодня в пресс-центре информационного агентства «Интерфакс-Центр» устроители праздника.

Как рассказал «Комсомолке» начальник управления физической культуры и спорта Белгородской области Олег Сердюков, Белгород такие акции стал проводить ежегодно еще до того, как они стали общероссийскими. Именно тогда была придумана такая форма, когда родители и дети вместе приходили на спортивный праздник, чтобы выбрать, куда записать своего ребенка. Ко времени, когда акция стала общероссийской, у Белгородского региона был накоплен немалый опыт, о чем свидетельствует наполняемость спортивных школ.

Около 40 000 детей в нашем регионе занимаются в различных спортивных секциях.Фото: Ирина ТАРАСОВА

– Сегодня мы активно сотрудничаем и Управлением образования. И результаты проводимой работы налицо: около 40 000 детей в нашем регионе занимаются в различных спортивных секциях. Это не считая тех ребят, которые занимаются в общеобразовательных школах после занятий, – подчеркнул Олег Сердюков. – Важен и тот факт, что все спортивные школы для детей бесплатны, а, следовательно, и широкодоступны.

Стартует праздник в 10.00 и продлится до 13.00. Для белгородцев каждая спортивная школа приготовила немало сюрпризов. К примеру, спортивную форму понравившейся школы можно будет не только примерить, но и испытать ее «в деле», сфотографироваться, принять участие в различных анимационных программах. Самых активных участников наградят… деревянными медалями. Их изготовили специально для акции «Я выбираю спорт». Режиссер-постановщик праздника Наталья Еранова надеется, что деревянные медали станут не только приятным сувениром, но и первой ступенькой к пьедесталу почета его обладателей.

В Белгороде пройдет массовая акция «Я выбираю спорт».Фото: Ирина ТАРАСОВА

Еще один сюрприз – автограф-сессия с именитыми спортсменами и массовый флэш-моб с их участием. Дети смогут пообщаться с чемпионкой мира по кикбоксингу Анастасией Белюченко и ее не менее известными коллегами по секции единоборств Ангелиной Копытовой и Анной Самыгиной.

Посоревноваться с мастером гиревого спорта Олегом Дьячковым смогут юные силовики. В то время как Олег будет подымать настоящие гири, его «соперники» – гири из воздушных шаров, которые изготовили специально к акции. Олег Дьячков и легкоатлетка Елизавета Каменец также смогут сфотографироваться с ребятами. Как и призеры мирового и европейского первенства по волейболу Александр Захватенков и Павел Тетюхин.

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Всероссийская акция «Я выбираю спорт» уже охватила весь Белгородский регион. Она уже прошла 1 сентября в Губкинском городском округе и 2 сентября - в Алексеевском районе.

8 сентября она пройдет в Белгородском районе в оздоровительных комплексах «Северный», «Звездный», «Парус», «Старт». В центре оздоровительного плавания «Разуменском» состоится семейная эстафета. В Старом Осколе на стадионе «ПромАгро» юноши и девушки будут соревноваться в стритболе, пройдут также открытые соревнования среди любителей мотоспорта.

Спортивные праздники 8 сентября состоятся в Прохоровском, Шебекинском, Чернянском районах, а также других муниципалитетах области.