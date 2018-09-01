В Белгородской области в этом году сели за парты больше 17 тысяч первоклассников

СЕГОДНЯ 19:11 2018-09-01T19:21:47+03:00

В вузах и ссузах продолжат обучение свыше 100 тысяч студентов

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В Белгородской области прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. В этом году в регионе сели за парты 159 тысяч школьников. Из них 17,5 тысяч первоклассников. Обучение в вузах и ссузах продолжат свыше 100 тысяч студентов. Такие данные приводит пресс-служба губернатора и правительства области.

Фото: с сайта Администрации Белгорода.

В праздничных мероприятиях приняли участие представители органов власти. Глава региона Евгений Савченко и мэр Белгорода Константин Полежаев стали почетными гостями на открытии центра образования «Перспектива» в микрорайоне Новый. Студентов БелГУ, отметивших 1 сентября традиционным академическим шествием, поздравили член Совета Федерации от Белгородской области Иван Кулабухов и заместитель губернатора – начальник департамента внутренней и кадровой политики Ольга Павлова.

Фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Студентам и слушателям БелЮИ МВД России им. И.Д. Путилина пожелали успехов в новом учебном году начальник УМВД региона Василий Умнов, секретарь Совета безопасности области Олег Мантулин, депутат Госдумы Сергей Боженов и глава областного избиркома Игорь Лазарев.

Фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Генерал-майор полиции пожелал курсантам добросовестно учиться, верить в свои силы и стремиться к знаниям, чтобы внести достойный вклад в историю своего вуза и правоохранительных органов.