2018-09-03T15:33:02+03:00
Общество

Пожарный из Белгорода поборется в Подмосковье за звание лучшего

Сегодня стартовал Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный-2018»
Ирина ТАРАСОВА
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фото: пресс-служба Управления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области.фото: пресс-служба Управления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области.
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Наш земляк – бригадир лесопожарной бригады ОГСАУ «Лесопожарный центр» Сергей Мещеряков сегодня вступил в борьбу за Всероссийское звание «Лучший лесной пожарный-2018». Федеральный этап IV Всероссийского конкурса профессионального мастерства стартовал сегодня на базе подмосковного учебно-тренировочного центра «Софрино», сообщает пресс-служба Управления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области.

Свое право на участие в столь престижном конкурсе Сергей Мещеряков завоевал, победив на предварительном этапе конкурса, который проходил 3 августа на базе ОКУ «Шебекинское лесничество».

фото: пресс-служба Управления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области.

фото: пресс-служба Управления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области.

Сергей стал лучшим среди пяти претендентов на звание «Лучший лесной пожарный-2018». Его результаты в отжимании, бегу на 100 метров, подтягивании и прохождении полосы препятствий были лучшими. В обязательную программу также были включены тушение условного пожара с применением мотопомпы, упражнения в точности локализации очага возгорания, преодолении барьерной дистанции, заправка ранцевого лесного огнетушителя и навыки работы с бензоинструментом.

В Подмосковном центре «Софрино» конкурсанты будут соревноваться в скорости и точности преодолении лесопожарной полосы препятствий. Сергею также предстоит продемонстрировать свое умение работать с бензопилой, мотопомпой, ранцевым лесным огнетушителем на пересеченной местности.

Кроме того, конкурсантам нужно показать свое знание теории: законодательного и нормативного обеспечения охраны лесов от пожаров. Конкурсные тесты также предусматривают глубокое знание тактики тушения, лесопожарного оборудования и механизмов, поисковых и аварийно-спасательных работ, охраны труда, доврачебной помощи и других профильных вопросов.

Лучшего пожарного определят по результатам подсчета общей суммы набранных баллов. Имя победителя, а также тех, кто завоюет II и III места в ходе федерального этапа IV Всероссийского конкурса «Лучший лесной пожарный-2018» назовут 6 сентября во время торжественной церемонии награждения.

Удачи на соревнования и победы в конкурсе Сергею Мещерякову желают все работники Управления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области, а также подведомственного учреждения ОГАУ-лесхозы, ОГСАУ «Лесопожарный центр» и ОКУ-лесничества.

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