«Избивают каждый день и пытают электрошокером»: белгородские зеки жалуются на издевательства
В валуйской исправительной колонии строгого режима № 7, где отбывают наказание впервые осужденные мужчины, применяются пытки. Об этом свидетельствует записка, которую передала на «Горячую линию» Фонда «В защиту прав заключенных» подруга осужденного Дмитрия Рубанова.
- Избивают его каждый день и пытают электрошокером, - сообщает девушка. - Пытки применяют и к двум другим заключенным – Максиму Д. и Алексею К.
В послании, которое удалось передать на волю Рубанову, в частности, сказано: «Тут, короче, пипец полный, начальник убивает на вахте, по трое суток стоят пацаны все избитые, им даже ни поесть, ни в туалет сходить никуда не разрешают, их все это время бьют за всякую фигню, избивают очень сильно».
Записка девушки правозащитниками Фонда была передана адвокату Евгению Рудычеву, который сразу же приехал в Валуйки на ул. Тимирязева, 1, где находится ИК № 7.
Когда «Комсомолка» связалась с Евгением Викторовичем, он подчеркнул, что на все его попытки увидеть заключенных получил категоричный отказ.
– Мне только предоставили бумаги, в которых заключенные якобы отказываются от встречи со мной. Три отказа слово в слово повторяют друг друга. И не специалисту понятно, что они написаны под копирку – может, в них даже не их подписи, – подчеркнул адвокат. – Я настаивал на встрече с осужденными в комнате личных свиданий, чтобы услышать лично, что они отказываются от услуг адвоката, или хотя бы увидеть ребят, но не дали.
По словам Рудычева, он также сразу связался с Уполномоченным по правам человека в Белгороде Александром Паниным. По горячим следам в ИК № 7 были направлены проверяющие.
– За всю свою практику я впервые столкнулся с ситуацией, когда мне не удалось встретиться с заключенными, - отметил Рудычев.
В Управлении Следственного комитета РФ по Белгородской области ответили, что по информации о нарушении прав заключенных в исправительной колонии Белгородской области организована доследственная проверка. В случае выявления нарушений будет дана правовая оценка действиям должностных лиц исправительного учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
О ходе дальнейшего следствия по возможным фактам применения пыток к заключенным «Комсомолка» сообщит своим читателям.