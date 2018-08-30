2018-08-30T13:21:57+03:00
Общество

Избиратели дистанционно выбирают участки для голосования

Начиная с 25 июля сервисом «Мобильный избиратель» воспользовались более 200 тысяч россиян
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фото: архив КПфото: архив КП
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Согласно статистике, больше половины заявлений от общего количества было подано в электронном виде через Единый портал госуслуг и мобильное приложение «Госуслуги».

Сервис доступен жителям 37 субъектов РФ, где 9 сентября в единый день голосования состоятся выборы. Определить для себя удобный избирательный участок можно до 5 сентября 2018 года - в электронной форме на gosuslugi.ru или в мобильном приложении указать адрес регистрации, выбрать избирательный участок и отправить заявление. После обработки заявления в Личный кабинет поступит соответствующее подтверждение и 9 сентября избирателю достаточно будет предъявить паспорт РФ и информацию из личного кабинета Госуслуг в печатном или электронном виде.

Проект по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и ЦИК РФ реализует РТЛабс в качестве основного технологического партнера «Ростелекома» по развитию и эксплуатации электронного правительства.

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