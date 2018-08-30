2018-08-30T17:53:19+03:00
Общество

Волоконовский район – край открытых сердец!

Накануне Волоконовский район Белгородской области отметил 90-летие со дня своего образования
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Главными действующими лицами праздника стали люди, прославляющие своими успехами родную землю.Главными действующими лицами праздника стали люди, прославляющие своими успехами родную землю.
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Свою официальную историю район ведет с июня 1928 года, когда слобода Волоконовка была включена в состав Центрально-Черноземной области. Сегодня район – красивейший уголок Белгородской области, с множеством исторических и культурных достопримечательностей, современными медицинскими и спортивными объектами, уютными детскими садами и школами, нарядными Домами культуры, ухоженными улицами и парками, успешными производственными площадками.

- Главное наше богатство – наши люди, неравнодушные и активные, - всегда отвечает на вопросы об успехах Волоконовской земли Сергей Бикетов, глава администрации района. - Мы приняли эстафету от отцов и дедов, и наш долг - добросовестным трудом продолжать традиции, начатые предками. Я выражаю слова огромной благодарности всем жителям района, которые любят свою землю, любят трудиться на ней. Именно благодаря этому район занимает лидирующие позиции в регионе по многим показателям.

Лучшим из лучших – заслуженные награды!

Лучшим из лучших – заслуженные награды!

Главное праздничное действо развернулось на стадионе имени Ю. Гагарина и в парке культуры и отдыха поселка Волоконовка. Поздравить жителей района с юбилеем родной земли прибыло немало гостей: первый заместитель Губернатора Белгородской области Валерий Шамаев, заместитель председателя комитета Белгородской областной Думы по бюджету и финансам Сергей Лисов, председатель обкома Профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ Николай Чуприна, главы администраций соседних районов, а также многие другие выдающиеся граждане Белгородчины. Все они желали процветания Волоконовскому району, здоровья и добра его жителям.

Яркий праздник на Волоконовской земле.

Яркий праздник на Волоконовской земле.

Но, пожалуй, самым трогательным моментом этого чудесного праздничного дня стало выступление на торжественном мероприятии ровесницы района Зинаиды Ивановны Ганиловой - жительницы п. Пятницкое, отметившей в этом году свой 90-летний юбилей.

- Мы, старшее поколение, многое видели на своем веку, прошли нелегкий путь, опаленный войной, тяжело поднимали родную землю из руин, растили детей и трудились для их доброго будущего, - вспоминает Зинаида Ивановна. - Сегодня наш район – замечательный и благоустроенный. В свое время, мы даже и мечтать не могли о такой красивой жизни. Спасибо вам, дорогие земляки! Доброго здоровья и всегда мирного неба!

Автор Екатерина Папакина

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