Волоконовский район – край открытых сердец!

СЕГОДНЯ 17:50 2018-08-30T17:53:19+03:00

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Свою официальную историю район ведет с июня 1928 года, когда слобода Волоконовка была включена в состав Центрально-Черноземной области. Сегодня район – красивейший уголок Белгородской области, с множеством исторических и культурных достопримечательностей, современными медицинскими и спортивными объектами, уютными детскими садами и школами, нарядными Домами культуры, ухоженными улицами и парками, успешными производственными площадками.

- Главное наше богатство – наши люди, неравнодушные и активные, - всегда отвечает на вопросы об успехах Волоконовской земли Сергей Бикетов, глава администрации района. - Мы приняли эстафету от отцов и дедов, и наш долг - добросовестным трудом продолжать традиции, начатые предками. Я выражаю слова огромной благодарности всем жителям района, которые любят свою землю, любят трудиться на ней. Именно благодаря этому район занимает лидирующие позиции в регионе по многим показателям.

Лучшим из лучших – заслуженные награды!

Главное праздничное действо развернулось на стадионе имени Ю. Гагарина и в парке культуры и отдыха поселка Волоконовка. Поздравить жителей района с юбилеем родной земли прибыло немало гостей: первый заместитель Губернатора Белгородской области Валерий Шамаев, заместитель председателя комитета Белгородской областной Думы по бюджету и финансам Сергей Лисов, председатель обкома Профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ Николай Чуприна, главы администраций соседних районов, а также многие другие выдающиеся граждане Белгородчины. Все они желали процветания Волоконовскому району, здоровья и добра его жителям.

Яркий праздник на Волоконовской земле.

Но, пожалуй, самым трогательным моментом этого чудесного праздничного дня стало выступление на торжественном мероприятии ровесницы района Зинаиды Ивановны Ганиловой - жительницы п. Пятницкое, отметившей в этом году свой 90-летний юбилей.

- Мы, старшее поколение, многое видели на своем веку, прошли нелегкий путь, опаленный войной, тяжело поднимали родную землю из руин, растили детей и трудились для их доброго будущего, - вспоминает Зинаида Ивановна. - Сегодня наш район – замечательный и благоустроенный. В свое время, мы даже и мечтать не могли о такой красивой жизни. Спасибо вам, дорогие земляки! Доброго здоровья и всегда мирного неба!

Автор Екатерина Папакина