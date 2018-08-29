Белгородские энергетики повышают профессионализм

СЕГОДНЯ 16:00 2018-08-29T16:04:12+03:00

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Как рассказывают в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», с целым рядом образовательных учреждений действуют соглашения о взаимном сотрудничестве. в Например, в БГТУ им. В.Г. Шухова, Белгородском индустриальном колледже, Валуйском индустриальном техникуме готовят специалистов, отвечающих потребностям электросетевого комплекса, осуществляют переподготовку и повышение квалификации. В текущем году уже 15 человек повысили свое образование до высшего профессионального. В целом же 2179 работников Белгородэнерго имеют высшее профессиональное образование, что составляет более 54 % от общей численности персонала.

В компанию также направляют студентов на производственную и преддипломную практику. Ежегодно азы будущей профессии здесь осваивают более 200 студентов. Только за семь месяцев текущего года здесь оттачивали полученные знания 198 студентов, а 15 человек попробовали свои силы в составе студенческого отряда.

- Мы готовы принимать студентов на стажировку, а в последующем и на работу, так как для успешной трудовой деятельности необходимо осваивать профессию поэтапно, начиная с электромонтера, - поясняет Татьяна Татукова, начальник управления по работе с персоналом. - Сегодня в энергетику приходят инновации, поэтому персонал должен постоянно повышать уровень знаний, чтобы затем успешно применять их в работе. Настоящий инженер обязан на личном опыте узнать все составляющие производственного процесса.