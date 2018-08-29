В Белгороде прошла традиционная акция «Мы вам поможем»

СЕГОДНЯ 15:20 2018-08-29T15:54:56+03:00

Накануне нового учебного года представители Красного Креста, бизнес-сообщества и просто неравнодушные горожане помогли подготовиться к школе деткам из социально незащищенных семей

Изменить размер текста: A A

.

Организаторы акции помогли детям подготовиться к школе.

Во дворе у офиса белгородского Красного Креста многолюдно: организаторы акции пригласили в гости ребятишек и их мам и пап, бабушек и дедушек, чтобы провести небольшой праздник и вручить подарки.

.

Нина Ушакова: «Спасибо всем, кто помог подготовить подарки для ребят!»

- Это наша добрая традиция, - рассказывает Нина Ушакова, председатель регионального отделения общественной организации. – Ежегодно мы объединяемся со всеми активными и добрыми людьми, чтобы не только помочь семьям, которые находятся в трудном материальном положении, но и сделать жизнь детей немножко ярче, наполнить сердца добротой. И я выражаю огромную благодарность всем, кто откликнулся на наш призыв и оказал поддержку.

.

Школьная форма и обувь – еще один нужный подарок.

Подготовка длилась несколько недель. В итоге 148 ребятишек получили помощь: нарядные ранцы с комплектом канцелярских принадлежностей, школьную форму, продуктовые наборы.

.

Чудесного настроения добавила и развлекательная программа с песнями, играми и множеством воздушных шаров.

Текст и фото: Екатерина Папакина