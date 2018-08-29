В Белгороде прошла традиционная акция «Мы вам поможем»
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Организаторы акции помогли детям подготовиться к школе.
Во дворе у офиса белгородского Красного Креста многолюдно: организаторы акции пригласили в гости ребятишек и их мам и пап, бабушек и дедушек, чтобы провести небольшой праздник и вручить подарки.
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Нина Ушакова: «Спасибо всем, кто помог подготовить подарки для ребят!»
- Это наша добрая традиция, - рассказывает Нина Ушакова, председатель регионального отделения общественной организации. – Ежегодно мы объединяемся со всеми активными и добрыми людьми, чтобы не только помочь семьям, которые находятся в трудном материальном положении, но и сделать жизнь детей немножко ярче, наполнить сердца добротой. И я выражаю огромную благодарность всем, кто откликнулся на наш призыв и оказал поддержку.
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Школьная форма и обувь – еще один нужный подарок.
Подготовка длилась несколько недель. В итоге 148 ребятишек получили помощь: нарядные ранцы с комплектом канцелярских принадлежностей, школьную форму, продуктовые наборы.
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Чудесного настроения добавила и развлекательная программа с песнями, играми и множеством воздушных шаров.
Текст и фото: Екатерина Папакина