«Ростелеком»: Wi-Fi в подарок фестивалю «Спасская Башня»

СЕГОДНЯ 16:50 2018-08-28T16:52:02+03:00

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Специалисты установили на Красной площади 28 точек Wi-Fi, которые обеспечивают скорость до 1.3 Гб/сек. И позволяют одновременно подключить к сети до шести тысяч пользователей. Важно, что можно свободно перемещаться по фестивальной площадке, сохраняя стабильное соединение.

- Такие крупные мероприятия, как фестиваль «Спасская башня», уже сложно представить без гостевого Wi-Fi. И пятый год подряд мы обеспечиваем его бесплатным интернетом. Зрители смогут свободно делиться фото и видео в социальных сетях и вести онлайн-трансляции. И в этом году впервые в нашей сети могут авторизоваться владельцы зарубежных мобильных номеров, - рассказывает Александр Абрамков, вице-президент – директор Макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком».

Ежегодно на «Спасскую башню» приезжает около 75 тысяч гостей. В нынешнем году на фестивале выступают более 1600 участников – представители 15 стран мира.