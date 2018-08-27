Красногвардейский район отметил 90-летие

СЕГОДНЯ 17:45 2018-08-27T17:47:29+03:00

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Весь день для жителей и гостей города работали выставки произведений декоративно-прикладного искусства, были организованы театрализованные и музыкальные выступления, танцевальные площадки, «Гастрономический фестиваль» с участие сельских подворий и творческих коллективов района и еще множество других интересных событий.

Поздравляя земляков, глава администрации района Игорь Бровченко подчеркнул, что главная гордость Красногвардейской земли – это ее люди.

- Сегодня на территории района реализуются инвестиционные проекты, строятся и ремонтируются объекты социальной сферы, дороги, создаются благоприятные условия для проживания и отдыха. И за всем этим стоит ежедневный труд наших жителей - талантливых, трудолюбивых, гостеприимных, искренне любящих свой край, - отметил Игорь Николаевич.

Необычная экскурсия для почетных гостей.

Пожелать добра жителям района прибыли и почетные гости: заместитель Губернатора области – начальник департамента ЖКХ Юрий Галдун, депутаты Белгородской областной Думы Федор Сулим и Михаил Понедельченко, делегации из соседних районов региона.

В рамках праздника состоялась церемония чествования выдающихся земляков: присуждение звания «Почетный гражданин Красногвардейского района» и вручение нагрудного знака «За заслуги перед землей Красногвардейской». Кроме этого, заслуженные награды получили победители рейтинговых соревнований: лучшие предприятия промышленности и сельского хозяйства, учреждения культуры, образования, здравоохранения.