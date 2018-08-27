«Интерактивное ТВ» от «Ростелекома»: еще больше каналов!

СЕГОДНЯ 12:05 2018-08-27T12:39:30+03:00

Каждый зритель сможет найти то, что интересно именно ему.

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Теперь абонентам доступна эксклюзивная круглосуточная трансляция каналов Star Cinema, Star Family и BOLT - более 5 миллионов семей по всей стране смогут смотреть их в новом телевизионном сезоне.

Star Cinema адресован женщинам, а главная его тема - любовь и яркие эмоции в многочисленных сериалах.Star Family ориентирован на зрителей старше 14 лет и предлагает как кино, так и образовательные проекты. Наполнение канала BOLT формируется с учетом предпочтений мужской аудитории – его основу составляют боевики, детективы, фильмы военной тематики.

Техническое вещание телеканалов в сети «Интерактивного ТВ» организовано через платформу «Медиалогистика» компании «МСК-IX». С помощью новейшего оборудования обеспечивается бесперебойная доставка телеканалов от вещателя до операторов кабельного и спутникового телевидения с гарантированно высоким качеством изображения и звука.