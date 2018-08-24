БГТУ имени В.Г.Шухова набирает кадры
Минобрнауки России Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. ШУХОВА» (БГТУ им. В.Г. Шухова) 24 августа 2018 года объявил Конкурс профессорско-преподавательского состава на замещение вакантных должностей:
профессоров по кафедрам:
- электроэнергетики и автоматики – 1 (полная ставка);
доцентов покафедрам:
- финансового менеджмента – 1 (полная ставка);
- автомобильных и железных дорог – 1 (0,5 ставки);
- строительного материаловедения, изделий и конструкций – 1 (полная ставка);
- технической кибернетики – 1 (полная ставка);
- технологии цемента и композиционных материалов – 1 (полная ставка);
- экономики и организации производства – 1 (0,25 ставки);
старших преподавателей по кафедрам:
- электроэнергетики и автоматики – 1 (полная ставка);
- автомобильных и железных дорог – 1 (0,75 ставки);
- архитектуры и градостроительства – 1 (полная ставка);
- технологии машиностроения – 1 (полная ставка);
- экономики и организации производства – 1 (полная ставка);
ассистентов по кафедрам:
- теплогазоснабжения и вентиляции – 1 (полная ставка);
- экономики и организации производства – 1 (0,5 ставки).
Документы направлять по адресу:
308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46, БГТУ им. В.Г. Шухова
Заявления, копии документов, подтверждающих соответствие претендента квалификационным требованиям, и документы, подтверждающие отсутствие у него ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренные законодательными и иными нормативными правовыми актами, принимаются по 28 сентября 2018 года в 229 ГУК (тел. 55-00-82).
Лица, впервые участвующие в конкурсе (выборах), предоставляют в управление кадров заявление на имя ректора с приложением следующих документов:
1. личный листок по учету кадров;
2. автобиография;
3. копии дипломов о высшем образовании, ученой степени, аттестата о присвоении ученого звания, заверенные в установленном порядке;
4. копии паспорта, СНИЛС, ИНН;
5. документы, подтверждающие отсутствие ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, в т.ч. справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к занятию педагогической деятельностью.
Избрание будет проходить 31 октября 2018 года в зале заседаний ученого совета – № 303 корпуса центра высоких технологий. С избранными претендентами заключается трудовой договор.