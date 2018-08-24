2018-08-24T14:48:30+03:00
Общество

БГТУ имени В.Г.Шухова набирает кадры

Опорный университет региона приглашает к участию в конкурсе на замещение вакантных должностей «Профессор»
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Минобрнауки России Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. ШУХОВА» (БГТУ им. В.Г. Шухова) 24 августа 2018 года объявил Конкурс профессорско-преподавательского состава на замещение вакантных должностей:

профессоров по кафедрам:

- электроэнергетики и автоматики – 1 (полная ставка);

доцентов покафедрам:

- финансового менеджмента – 1 (полная ставка);

- автомобильных и железных дорог – 1 (0,5 ставки);

- строительного материаловедения, изделий и конструкций – 1 (полная ставка);

- технической кибернетики – 1 (полная ставка);

- технологии цемента и композиционных материалов – 1 (полная ставка);

- экономики и организации производства – 1 (0,25 ставки);

старших преподавателей по кафедрам:

- электроэнергетики и автоматики – 1 (полная ставка);

- автомобильных и железных дорог – 1 (0,75 ставки);

- архитектуры и градостроительства – 1 (полная ставка);

- технологии машиностроения – 1 (полная ставка);

- экономики и организации производства – 1 (полная ставка);

ассистентов по кафедрам:

- теплогазоснабжения и вентиляции – 1 (полная ставка);

- экономики и организации производства – 1 (0,5 ставки).

Документы направлять по адресу:

308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46, БГТУ им. В.Г. Шухова

Заявления, копии документов, подтверждающих соответствие претендента квалификационным требованиям, и документы, подтверждающие отсутствие у него ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренные законодательными и иными нормативными правовыми актами, принимаются по 28 сентября 2018 года в 229 ГУК (тел. 55-00-82).

Лица, впервые участвующие в конкурсе (выборах), предоставляют в управление кадров заявление на имя ректора с приложением следующих документов:

1. личный листок по учету кадров;

2. автобиография;

3. копии дипломов о высшем образовании, ученой степени, аттестата о присвоении ученого звания, заверенные в установленном порядке;

4. копии паспорта, СНИЛС, ИНН;

5. документы, подтверждающие отсутствие ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, в т.ч. справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к занятию педагогической деятельностью.

Избрание будет проходить 31 октября 2018 года в зале заседаний ученого совета – № 303 корпуса центра высоких технологий. С избранными претендентами заключается трудовой договор.

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