Белгородские энергетики реконструируют подстанцию «Роговатое»
Подстанция 35 кВ «Роговатое» была введена в эксплуатацию в июне 1986 года и обеспечивает энергией около восьми тысяч потребителей городского округа, включая объект первой категории надежности — животноводческий комплекс «Оскольский бекон».
Как сообщают в Филиале ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», проектом реконструкции предусмотрена модернизация оборудования открытого распределительного устройства подстанции. Также здесь будет проведена модернизация средств телемеханики, интегрированных в оперативно-информационный комплекс Белгородэнерго. Это обеспечит более высокий уровень наблюдаемости энергооборудования и управление им в режиме реального времени, по заданию и под контролем диспетчера.
Работы планируется завершить до конца текущего года.
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