2018-08-24T12:58:00+03:00
Общество

Белгородские энергетики реконструируют подстанцию «Роговатое»

Порядка 14 миллионов рублей будет потрачено на работу по повышению надежности электроснабжения потребителей из Старого Оскола
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Подстанция 35 кВ «Роговатое» была введена в эксплуатацию в июне 1986 года и обеспечивает энергией около восьми тысяч потребителей городского округа, включая объект первой категории надежности — животноводческий комплекс «Оскольский бекон».

Как сообщают в Филиале ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», проектом реконструкции предусмотрена модернизация оборудования открытого распределительного устройства подстанции. Также здесь будет проведена модернизация средств телемеханики, интегрированных в оперативно-информационный комплекс Белгородэнерго. Это обеспечит более высокий уровень наблюдаемости энергооборудования и управление им в режиме реального времени, по заданию и под контролем диспетчера.

Работы планируется завершить до конца текущего года.

.

.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Что подарить на День воспитателя детского сада
Праздник воспитателей детского сада у нас пока не так широко известен, как День учителя. Тем не менее, поздравить представителей этой профессии стараются многие родители дошкольников. Рассказываем, что можно подарить на День воспитателя детского сада
Новости 24
Белгородские энергетики реконструируют подстанцию «Роговатое»
Белгородец укусил полицейского, находившегося при исполнении обязанностей
В Белгородской области растет риск пожаров
В Белгороде запретят продажу алкоголя
Служебная собака белгородской полиции нашла похищенный телефон
Белгородец украл сумочку с шоколадом, в которой оказалось больше двухсот тысяч рублей
Вышла почтовая марка, посвященная 75-ой годовщине Курской битвы
Лжесудебные-приставы орудуют в Белгородской области
В Старом Осколе во время семейной ссоры муж получил удар ножом в сердце
Белгородцев ждут на «День активного горожанина»
Под Белгородом ребенка сбил автомобиль
В Белгородской области стоматологи бесплатно обследуют жителей региона
50 саженцев яблонь задержали на белгородской границе
Староосколец обворовал мать друга, ушедшего в армию
В Белгородской области стартовал сезон клубной охоты на пернатых
На Белгородчине увековечили память основоположника общества трезвенников
Президент Банка УРАЛСИБ Владимир Коган награжден Орденом Почета
В Белгороде парки обработают против клещей
На Белгородчине увеличилось содержание проросших зерен в пшенице
Многофункциональный велопарк построили в Белгороде