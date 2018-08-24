Белгородские энергетики реконструируют подстанцию «Роговатое»

СЕГОДНЯ 12:55 2018-08-24T12:58:00+03:00

Порядка 14 миллионов рублей будет потрачено на работу по повышению надежности электроснабжения потребителей из Старого Оскола

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Подстанция 35 кВ «Роговатое» была введена в эксплуатацию в июне 1986 года и обеспечивает энергией около восьми тысяч потребителей городского округа, включая объект первой категории надежности — животноводческий комплекс «Оскольский бекон».

Как сообщают в Филиале ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», проектом реконструкции предусмотрена модернизация оборудования открытого распределительного устройства подстанции. Также здесь будет проведена модернизация средств телемеханики, интегрированных в оперативно-информационный комплекс Белгородэнерго. Это обеспечит более высокий уровень наблюдаемости энергооборудования и управление им в режиме реального времени, по заданию и под контролем диспетчера.

Работы планируется завершить до конца текущего года.