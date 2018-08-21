Водитель «Мираторга» выиграл региональные соревнования

СЕГОДНЯ 13:55 2018-08-21T13:56:08+03:00

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Накануне завершились соревнования, организованные в Белгородской области компанией «Volvo». В них приняли участие около 100 представителей различных компаний. Перед конкурсантами стояла задача: проехать на автопоезде по заданному маршруту с минимальным расходом топлива и соблюдением всех норм безопасного вождения. И Сергей справился с этой задачей на «отлично».

О том, как удалось достичь столь впечатляющих результатов и о своей успешной работе и карьере в компании «Мираторг», Сергей рассказал в интервью журналистам.

- Сергей, Вы заняли первое место на региональных соревнованиях. Как Вам удалось достичь такого результата?

- В настоящий момент я работаю начальником СТО в компании «Мираторг». Агрохолдинг в своей работе стремиться максимально оптимизировать издержки во всех сферах деятельности, что в итоге положительно сказывается на себестоимости продукции. Это же относится и к затратам на эксплуатацию техники. Я когда-то сам был водителем. Прошел всю школу сервиса. Сейчас подаю пример своим подчиненным. Показываю, что я не просто их начальник, но и сам могу многому обучить. В частности, наиболее оптимальному стилю вождения. В свое время, в «Мираторге» на мои показатели ориентировались при установлении норм расхода топлива для водителей. Для этого мы ездили в Волгоград и Санкт-Петербург, сами проходили трассу, выставляли оптимальные показатели опытным путем.

- А как давно вы работаете «Мираторге»? И почему выбрали именно эту компанию?

- С 2010 года. До этого работал инженером-механиком. Работа нравилась, но предыдущего работодателя объявили банкротом. О «Мираторге» знал и раньше – работали с компанией как подрядчики – знал, что здесь стабильная зарплата, полный соцпакет, хорошие условия труда. Работы по моему профилю на тот момент не было. Решил временно устроиться в агрохолдинг водителем. Конечно, не собирался работать на этой должности всю жизнь, тем более, что я получал на тот момент высшее образование. И хотя мне нравится работать с автомобилями, но хотелось дальнейшего развития.

- А что поспособствовало тому, чтобы Вы остались в компании?

- Вскоре после моего прихода во «Фрио» было принято решение открыть внутреннее СТО для того, чтобы самостоятельно обслуживать свои автомобили. Я решил перейти на должность мастера по ремонту автомобилей, проработал в этой должности 2 года, и со временем уже сам стал начальником станции техобслуживания.

- Сложно было поначалу на новой для Вас должности?

- Можно сказать, эта работа меня закалила. Пришлось много учиться. Даже вникнуть в суть работы начальника гаража. Цель же моей работы, чтобы независимо от характера поломки, все автомобили выходили из ремонта как можно быстрее и при этом, затраты на ремонт были оптимальными.

- А что Вам нравится в работе?

- У меня вопрос стоит не в том, что нравится или не нравится. Меня моя работа уже целиком затянула. Занимаюсь своим любимым делом, с которым знаком практически с детства. Я с 14 лет проводил время с отцом в гаражах - люблю заниматься грузовыми автомобилями. А еще я люблю развиваться. И компания предоставляет для этого все условия. Например, этой зимой мы изучали новые оси. Вот работал столько лет с грузовиками, а тут – хоп – что-то новое. Сейчас у нас будут прицепы нового образца вводиться. Опять же будем проходить обучение. А еще нравится, что день на работе, не успев начаться, уже закончился. Здесь скучать не приходится.