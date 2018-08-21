«Кибервызов» для школьников

СЕГОДНЯ 13:03 2018-08-21T13:02:47+03:00

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Главная цель мероприятия - повышение уровня знаний о безопасности в digital-пространстве и возможность их применения в повседневной жизни

- Мы уделяем большое внимание повышению грамотности детей и подростков в сфере кибербезопасности. Это одно из приоритетных направлений, которое включает взаимодействие с вузами, программы стажировки, проведение всероссийских олимпиад и других мероприятий, направленных на поддержку талантливых ребят, - рассказывает Игорь Ляпунов, вице-президент по информационной безопасности ПАО «Ростелеком».

Олимпиада пройдет в несколько этапов. Сначала - индивидуальные в формате CTF (Capture The Flag – захват флага), где за выполнение заданий будут начисляться баллы. Далее 80 лидеров пройдут скайп-интервью с экспертами компании, и в итоге 60 человек отправятся на тематическую смену по кибербезопасности в образовательный центр «Сириус».

- Для ребят олимпиада станет прекрасной возможностью найти применение своим знаниям в одном из перспективных направлений ИТ-индустрии. Это отличный шанс для профессионального становления в отрасли, - уверена Галина Рысакова, старший вице-президент по организационному развитию и управлению персоналом.

Узнать все подробности и зарегистрироваться в качестве участника можно на портале: https://cyberchallenge.rt.ru/.