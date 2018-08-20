2018-08-20T14:02:09+03:00
Общество

Белгородцы смогут сами сообщить энергетикам о проблеме

Завершены тестовые испытания всероссийского интернет-портала, сообщения с которого поступают напрямую специалистам
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Посредством портала «Светлая страна» — www.светлаястрана.рф, запущенным компанией «Россети», потребитель сможет в свободной формесообщить об отключениях электроэнергии, низком уровне напряжения и дефектах электрооборудования. Ответы пользователям будут предоставляться в течение 8 рабочих дней, что значительно повышает качество и оперативность отработки проблемных ситуаций, возникающих у потребителей электроэнергии.

По итогам тестовых испытаний, которые прошли в Калужской и Тверской областях, были устранены возможные недочеты и выработаны единые стандарты в работе. Уже к 1 января 2019 года портал охватит все 78 регионов присутствия компании. Энергетики планируют таким образом повысить надежность электроснабжения и добиться получения максимально объективной и оперативной информации о любых имеющихся проблемах и технологических нарушениях непосредственно от потребителей.

- Мы не только внедряем передовое оборудование и инновационные технологии в работу электросетевого комплекса, но выводим взаимоотношения с конечными потребителями на современный уровень, отвечая всем их существующим и перспективным пожеланиям и ожиданиям, - подчеркнула заместитель генерального директора – руководитель Аппарата компании «Россети» Ольга Сергеева.

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