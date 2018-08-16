В Белгороде завершился пятый сезон студотрядов электросетевого комплекса

СЕГОДНЯ 15:55 2018-08-16T15:58:19+03:00

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15 студентов БГТУ им. В.Г. Шухова и Новооскольского колледжа, обучающихся по направлению электроэнергетики, получили практические навыки освоения будущей профессии, работая на энегообъектах филиала.

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Полтора месяца бойцы студотряда «Фаза» осваивали различные виды деятельности, связанные с ежедневным трудом энергетиков и помогали коллегам из Белгородского, Новооскольского и Красногвардейского РЭС готовить сетевой комплекс к зимним нагрузкам. Вместе с бригадами по реализации дополнительных сервисов участвовали в строительстве 6,4 км воздушных и кабельных ЛЭП в Белгородском районе. Помогли разработать 1310 метров траншей для укладки кабеля, капитально ремонтировать 3 трансформаторные подстанции (ТП) 0,4-10 кВ. С бригадой диагностики выполнили плановый осмотр 43 ЛЭП 0,4 кВ, комплексной аудит 15 ТП. В микрорайонах ИЖС Ближняя Игуменка, Стрелецкое, селах Веселая Лопань, Щетиновка, поселках Разумное, Комсомольский, Новосадовый, Северный поучаствовали в строительстве и реконструкции 11 комплектных ТП и 4 столбовых трансформаторных подстанций.

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Помимо активной работы в полях, ребята занимались творчеством. На церемонии закрытия сезона студотрядов Михаил Малыхин вручил награды победителям творческого конкурса «Мои впечатления от работы в стройотряде». По итогам, диплома 1 степени удостоен Сергей Корякин, второе место — у Надежды Голодных, бронзовая награда у Кирилла Лукьянова.

- Когда знаешь основы процесса, проще формировать задания для своих сотрудников и контролировать исполнение работы. Это важно, - отметила начальник управления по работе с персоналом филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» Татьяна Татукова. Она также рекомендовала будущим инженерам обязательно начать свой трудовой путь с электромонтера.

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- В настоящее время поставлена задача обеспечить полную цифровизацию сетевого комплекса, и решать ее придется вам, новому поколению энергетиков, а для этого нужно быть грамотным специалистом, держащим руку на пульсе развития технологий, - подчеркнул заместитель главного инженера по эксплуатации — начальник управления высоковольтных сетей Михаил Малыхин.

- Когда после стихии восстанавливаешь поврежденные в деревнях и селах сети, приятно сознавать, что, уезжая оттуда, зажигаешь за собой огни. Это приносит удовлетворение от того, что делаешь по-настоящему полезное и нужное дело, - отметил наставник отряда, старший мастер Белгородского РЭС Дмитрий Шатохин и напомнил студентам, что выбранная профессия всегда будет востребована.

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Командир стройотряда «Фаза» Дмитрий Мистюк от имени всех бойцов поблагодарил руководство филиала за возможность поработать на энергообъектах и отметил, что теперь теоретические знания будут даваться намного легче.