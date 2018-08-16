2018-08-16T14:56:08+03:00
Общество

Открылась регистрация на VII виртуальный чемпионат для школьников «Изучи интернет - управляй им»

К участию в Чемпионате приглашаются дети и подростки до 18 лет, которые могут выступить как в индивидуальном зачете, так и объединившись в команды
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ПАО «Ростелеком» и Координационный центр национальных доменов .RU/.РФ объявляют о старте регистрации на Всероссийский чемпионат для школьников. Регистрация открыта до 5 ноября 2018 года.

Соревнования начнутся 6 ноября и пройдут в режиме онлайн на портале Чемпионата, где будет доступен турнирный модуль, состоящий из пяти наборов заданий. Задания – интерактивные и обладают разной степенью сложности. При этом состав турнира будет сформирован случайным способом для каждого игрока индивидуально.

Чемпионат 2018 года охватит несколько тем - главные тренды развития современных информационных технологий: робототехника, искусственный интеллект, интернет вещей, технология блокчейн, виртуальная и дополненная реальность, телемедицина и кибербезопасность. Подготовка по этим темам пройдет на официальных страницах Чемпионата в Facebook и «ВКонтакте» в сентябре-октябре 2018 года.

По традиции для тех, кто планирует побить все рекорды или улучшить свой счет в Чемпионате, организаторы подготовили 2 дополнительных задания - провести тренировочный онлайн-турнир «Изучи интернет – управляй им» в школе или опубликовать новости о проведении Чемпионата в соцсетях, школьных или городских СМИ. За качественное выполнение любого из заданий участники получат бонусные баллы.

» Подробная информация о Чемпионате (правила, сроки, бонусы)

» Регистрация участников

Участие в VII Чемпионате - это возможность проверить и одновременно с этим «подтянуть» свои знания, соревнуясь с сильными, подкованными в области интернет-технологий соперниками. Это возможность поставить рекорд и, как следствие, получить звание Чемпиона и ценные призы от организаторов. Призерам Чемпионата организаторы подготовят рекомендательные письма в вузы, которые могут пригодиться при поступлении на профильные специальности.

Победители будут награждены ноутбуками-трансформерами, серебряные призеры – смартфонами, а обладатели бронзы – умными часами.

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