Белгородские энергетики успешно провели противоаварийные учения

СЕГОДНЯ 13:50 2018-08-16T13:54:43+03:00

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Во время подготовки к сезону максимальных нагрузок специалисты Белгородэнерго приняли участие в масштабных совместных учениях по ликвидации последствий аварий на объектах электросетевого комплекса региона, вызванных неблагоприятными погодными явлениями в условиях низких температур.

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Цель мероприятия – отработка практических навыков быстрого реагирования на устранение повреждений энергооборудования, организация временных схем электроснабжения социально значимых объектов с применением резервных источников электроснабжения, совершенствование взаимодействия энергетиков с органами исполнительной власти, местного самоуправления, специалистами ГУ МЧС России по Белгородской области, филиала АО «СО ЕЭС» Курское РДУ, филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Черноземное предприятие МЭС, филиала ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация», подрядными организациями.

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По замыслу тренировки, в ночь с 14 на 15 декабря 2018 года в Белгородской области резко ухудшились погодные условия. Температура повысилась с минус 200С до 00С. По территории региона прошли ураганные ветры со скоростью до 20 метров в секунду, порывами до 27-30 м/с и обильным снегопадом. По данным на 9:30, из-за налипания мокрого снега на провода, увлажнения изоляции отключилось 307 трансформаторных подстанций, 16 воздушных линий электропередачи 6-10 кВ. Резкое ухудшение погодных условий привело к увеличению количества обесточенных объектов по всей области. Наиболее неблагоприятная обстановка сложилась на территории Белгорода, Губкина, Волоконовского, Валуйского, Белгородского и Шебекинского районов.

Кроме того, стихия спровоцировала ДТП. В 9:40 диспетчеры получили сообщение о наезде автотранспорта на опору линии электропередачи 110 кВ Белгород – Химзавод с отпайкой на ПС 110 кВ Шебекино. Из-за падения опоры прекратилась подача электроэнергии потребителям, запитанным от подстанции 110 кВ Шебекино. На ПС 330 кВ Белгород ФСК ЕЭС вышло из строя оборудование, обеспечивающее связь энергообъектов. В итоге без электроэнергии остались более 24 тысяч жителей 6 районов области, 78 социально значимых объектов.

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Энергетики сразу же приступили к ликвидации повреждений. Ситуацию взял под контроль штаб по обеспечению безопасности энергоснабжения Белгородской области. Оперативный штаб филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» обеспечил организацию проведения аварийно-восстановительных работ. Участие в его составе представителей других субъектов энергетики региона, подрядных организаций, специалистов ГУ МЧС России по Белгородской области позволило быстро решать задачи взаимодействия и взаимопомощи. Контроль за развитием ситуации осуществляли эксперты МРСК Центра и ОД САЦ «Россети».

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После получения данных о массовых отключениях в Белгородэнерго ввели особый режим работы. Были приведены в готовность мобильные подразделения филиала, оснащенные необходимые силами и средствами для восстановления электроснабжения потребителей. Обеспечена доставка необходимой спецтехники к местам повреждений. Специалисты управления производственной безопасности и производственного контроля предварительно проверили наличие у аварийно-восстановительных бригад всех необходимых инструментов, приспособлений и спецсредств. Для оперативного взаимодействия с потребителями на базе Контакт-Центра компании начал работу Временный информационный центр филиала.

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В первую очередь энергетики запитали социально значимые объекты региона, для чего задействовали 24 передвижных резервных источников электроснабжения. В аварийно-восстановительных работах принимали участие 205 оперативно-выездных и ремонтных бригад Белгородэнерго, 381 единиц спецтехники, специалисты пяти подрядных организаций и всех участвующих в учениях структур. Для демонстрации метода ликвидации гололедообразования на проводах воздушных линий электропередачи 110 кВ была протестирована новая мобильная установка плавки гололеда.

В результате слаженных совместных действий электроснабжение обесточенных потребителей было восстановлено в кратчайшие сроки.

- Учения прошли успешно. Мы еще раз на практике убедились в высокой готовности всех служб, отвечающих за восстановление электроснабжения потребителей, быстро принимать решения по ликвидации технологических нарушений, вызванных неблагоприятными погодными явлениями. Проконтролировали способность оперативного персонала предупреждать развитие аварий, привлекать к участию в работах дополнительные силы и средства, в том числе мобильные бригады и сотрудников подрядных организаций. Очень важна была отработка практических навыков взаимодействия и информационного обмена между Белгородэнерго, спасателями, районами электросетей, ЕДДС-112 и всеми участниками аварийно-восстановительных работ, что очень важно для максимально быстрого возобновления подачи электроэнергии потребителям, - отметил заместитель главного инженера по эксплуатации — начальник управления высоковольтных сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» Михаил Малыхин.