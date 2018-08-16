От семнадцати до двадцати лет колонии получили иностранцы, убившие в Белгородской области дальнобойщика

СЕГОДНЯ 16:06 2018-08-16T16:15:41+03:00

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Напомним, прошлым летом в Белгородской области убили водителя большегруза. На скамье подсудимых оказались трое жителей ближнего зарубежья в возрасте 31, 36 и 37 лет.

По версии следствия, иностранцы прежде занимались сдачей цветных металлов. Однажды у них созрел план напасть на дальнобойщика, перевозящего такой лом. Заранее купив за пределами России оружие, они пересекли границу и приехали в Старый Оскол, где арендовали квартиру. Несколько дней подельники изучали город и особенно обстановку возле завода цветных металлов. Из опыта преступники знали, что водители, не успевшие в течение дня сдать лом, остаются ночевать на автостоянке и занимают очередь на следующий день.

Вечером 25 июля 2017 года, вооружившись пистолетом, злоумышленники пришли на парковку и облюбовали там автомобиль, груженый металлом на сумму больше 7 миллионов рублей. Через открытое окно один из нападавших расстрелял спавшего водителя. Машину преступники перегнали в Валуйский район. Тело они закопали в заранее приготовленной яме, лом сгрузили, автомобиль сожгли, а за деньгами собирались прийти через несколько дней.

Спустя некоторое время правоохранители нашли и задержали двоих подозреваемых в Ростовской области, а вскоре наручники надели и на третьего. Недавно суд вынес иностранцам приговор. В зависимости от роли каждого их признали виновными в незаконном ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, контрабанде оружия, разбое, убийстве, пособничестве в совершении убийства, угоне и умышленном повреждении чужого имущества. Всем троим намеряли порядочные сроки. По информации пресс-службы СУ СК России по Белгородской области, они получили наказание в виде двадцати, восемнадцати с половиной и семнадцати лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.