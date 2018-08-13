2018-08-13T11:18:21+03:00
Общество

На Едином портале госуслуг заработала услуга «Мобильный избиратель»

Сервис позволяет дистанционно выбрать удобный избирательный участок в своем регионе или округе и подать заявление о включении в списки избирателей по месту нахождения
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

9 сентября 2018 года в единый день голосования состоятся выборы глав регионов, в органы законодательной (представительной) власти субъектов РФ, а также дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по одномандатным избирательным округам.

Для участия в них жители регионов, в которых пройдет голосование, вновь могут воспользоваться услугой «Мобильный избиратель» на Едином портале госуслуг (gosuslugi.ru) и в мобильном приложении «Госуслуги».

Проект реализует «Ростелеком» при участии дочернего предприятия - системного интегратора «РТ Лабс» по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Федерального центра информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (ФЦИ при ЦИК России).

Услуга доступна для избирателей с 25 июля по 5 сентября 2018 года включительно. Для участия в выборах необходимо выбрать удобный участок только в своем регионе или округе соответственно (в зависимости от типа выборов).

Чтобы подать заявление о включении в списки избирателей по месту нахождения, нужно на портале госуслуг или в мобильном приложении в электронной форме указать адрес регистрации, выбрать избирательный участок и отправить заявление. Можно подать два заявления – для участия в федеральных и региональных выборах – не позднее 5 сентября 2018 года.

После обработки заявления в Личный кабинет поступит подтверждение и распечатываемая часть заявления с информацией о выбранном избирательном участке.

В единый день голосования, 9 сентября, следует взять с собой паспорт РФ и распечатываемую часть заявления в бумажном формате или в электронном виде на мобильном устройстве.

Впервые «Мобильным избирателем» воспользовались жители 20 субъектов РФ в единый день голосования, который прошел 10 сентября 2017 года. Для участия в выборах Президента Российской Федерации, которые прошли 18 марта 2018 года, было подано порядка 1,6 млн. заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Авария подлодки «Курск» спустя 18 лет: Взорвавшуюся торпеду должны были отозвать
«Комсомолка» выяснила, как Борис Ельцин изменил взорвавшуюся торпеду, из-за чего американцы после аварии с «Курском» подумали о начале войны, и почему к гибели экипажа могла привести капля воды [фото, видео]
Новости 24
В Белгородской области подростка подозревают в угоне «пятерки»
Под суд пойдет житель Белгородской области, убивший двух своих коллег
В Белгородской области столкнулись «Фольксваген» и «ВАЗ»: один человек погиб
В Белгороде «Тойота» сбила мотоциклиста
В Белгороде отремонтировали дороги уже на 20 улицах
В Белгородской области стартует операция «Законность»
В Белгороде состоится акция «Суббота доноров»
Пьяный староосколец устроил в магазине стрельбу из травмата
В Белгородской области водитель фуры уличен в покушение на мелкое взяточничество
Аналитики банка "Открытие": о санкциях и российской экономике
В Белгородской области изъяли 40 партий некачественного мяса
За ложный донос и инсценировку кражи белгородцу грозит два года тюрьмы
В Белгороде после небольшой паузы возобновили работы по реконструкции Соборной площади
Белгородца подозревают в том, что он взял кредит по чужому паспорту
В Белгородской области перевернулся трактор «Белорус»
Офисы банка «Траст» до октября станут «Открытием»
В Белгороде при столкновении «Рено Логана» с мотоциклом пострадали два человека
На выходных в Белгородской области ожидается до +28 градусов
В Белгороде обнаружен с перерезанным горлом директор «АвтоТехЦентра»
В Белгородской области главарю закладчиков дали одиннадцать с половиной лет колонии
В Белгородской области произошел пожар в цехе по переработке мяса
В Белгороде «телефонного террориста» отправили на год в колонию
В Белгороде вновь покажут кино на берегу Везелки
Пока житель Белгородской области лежал в больнице, у него похитили пять баранов
В Белгородской области угонщика задержали, когда он выходил пьяным из автомобиля