Уважаемые работники строительной отрасли, с праздником!
Этот праздник для «Технолога» – один из самых почитаемых и любимых. Вуз ежегодно выпускает несколько сотен молодых специалистов строительного профиля. Многие выпускники университета возглавляют крупные компании и предприятия.
Университет активно участвует в реализации государственных региональных программ, является ключевым партнером в реализации Стратегии развития региона до 2025 года.
В области реализуются проекты по строительству современных микрорайонов с применением энергоэффективных технологий, «умных» дорог, объектов различного назначения. Большую популярность получил приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». С подготовкой специалистов для решения широкого спектра задач успешно справляется БГТУ им. В. Г. Шухова, ведущий научно-инновационный градообразующий комплекс региона.
Создавая пространство для рождения инноваций, вуз с каждым годом улучшает свои рейтинговые показатели. В 2018 году университет занял 55 позицию рейтинга агентства RAEX, вошел в 20 лучших вузов России технического профиля. И сегодня университет продолжает активно развиваться и вносить весомый вклад в процветание Белгородской области.
Желаю вам, уважаемые работники строительной отрасли, вдохновения и терпения, благополучия, счастья и всех благ! Пусть все созданное вашими руками подарит радость белгородцам и гостям Белгородской области.
Сергей Глаголев, ректор БГТУ им. В. Г. Шухова, профессор
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