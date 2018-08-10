2018-08-10T10:52:52+03:00
Общество

«Ростелеком» предложил белгородским геймерам сыграть по промо-цене

Подать заявку на подключение промо-тарифа можно до 30 сентября 2018 года
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В Белгородской области стартовала акция «Ростелекома» «Играй по промо-цене 2.0». По ее условиям абоненты услуги «Домашний интернет» и пакета «Домашний интернет + Интерактивное ТВ» смогут два месяца пользоваться тарифом «Игровой» по сниженной цене.

- Индустрия киберспорта набирает обороты во всем мире. Не стала исключением и Россия: растет количество и качество соревнований по разным дисциплинам, возрастают требования к вычислительным мощностям, графике, каналам связи. И мы, как цифровой провайдер, не остаемся в стороне от этих тенденций. «Ростелеком» разработал предложение, ориентированное на киберспортсменов и простых геймеров – тариф «Игровой». Он учитывает все их запросы: от повышенной скорости до сопутствующих игровых бонусов. А, благодаря акции «Играй по промо-цене 2.0», наши абоненты могут оценить все достоинства тарифа со скидкой почти двадцать процентов, - рассказал Дмитрий Ерастов, директор проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком».

Участники акции «Играй по промо-цене 2.0» за 690 рублей в месяц получают доступ в интернет на скорости до 500 Мбит/с, а также преимущества во многих популярных играх. Бонусы и игровая валюта ждут игроков в World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes, Lineage 2, Blade & Soul и Point Blank, а также в шутере Warface. Абонентов, которые по итогам акции выберут тариф «Игровой», ждет месяц использования антивируса Kaspersky Internet Security в подарок.

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