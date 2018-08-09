По Белгороду «гуляют» фальшивые сторублевые купюры

СЕГОДНЯ 12:27 2018-08-09T12:28:41+03:00

В полиции рассказали, как отличить подделку от настоящей банкноты

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Полиция предупреждает жителей областного центра о том, что в городе участились случаи сбыта поддельных сторублевых купюр. Правоохранители просят белгородцев быть бдительными, а также предупредить о гуляющих фальшивках своих пожилых родственников и знакомых.

Отличить липовую банкноту от настоящей можно по следующим признакам:

- у фальшивки водяные знаки четкие, а на настоящей купюре у них размыты края;

- при попадании воды краска на подделке размывается, а при перегибе осыпается;

- металлизированная полоска на оборотной стороне фальшивки прерывистая и при обычном рассмотрении, и на просвет. На настоящей купюре на просвет она имеет вид сплошной ровной темной полосы с надписями;

- на настоящих купюрах отдельные изображения – эмблема Банка России, гербы городов, при рассматривании под разными углами меняют цвет;

- Бумага, из которой делают настоящие деньги, хрусткая и плотная;

- надпись «Билет Банка России», расположенная в одном из верхних углов, рельефная и хорошо проверяется на ощупь;

- если фальшивку рассматривать против источника света, то видно, что перфорация выполнена неровными рядами микроотверстий, имеющих рельеф с одной из сторон. На настоящей купюре перфорация выполнена ровными параллельными рядами микроотверстий, неосязаемыми на ощупь.

Если к вам в руки попала подозрительная купюра, сразу же сообщите о неприятной находке в дежурную часть городского УМВД по телефону: (4722) 31-22-02 или звоните на «02». Не пытайтесь пристроить подделку. За сбыт фальшивых денег предусмотрено уголовное наказание – до восьми лет лишения свободы.