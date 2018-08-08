В Старом Осколе начал работу военно-патриотический лагерь

СЕГОДНЯ 16:58 2018-08-08T17:43:07+03:00

Ребят ждет насыщенная программа: военно-тактические и спортивные мероприятия, а также мастер-классы от правоохранителей и атлетов

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В Старом Осколе начал работу военно-патриотический профилактический лагерь «Феникс». В этот раз в смене – 100 детей. Это подростки, нуждающиеся в повышенном внимании. Ребят ждет интересная и насыщенная программа. Впереди у них военно-тактические и спортивные мероприятия, различные игры и интеллектуально-развивающие занятия.

- Мастер-классы для участников проведут сотрудники правоохранительных органов и силовых структур, молодежных общественных организаций, спортивных секций и военно-патриотических клубов регионального отделения ДОСААФ, - сообщили в пресс-службе админстрации Старооскольского городского округа.

Открытие смены проходило в торжественной обстановке. В рамках мероприятия состоялся смотр строя и песни. С показательными номерами перед ребятами выступили баскетболисты, дзюдоисты, гимнасты, а также творческие коллективы. В открытии приняли участие и сотрудники полиции. Они представили вниманию ребят выставку спецтехники - автомобилей дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб, а также провели с детьми профилактические беседы.

- Сотрудники органов внутренних дел ежегодно участвуют в открытии лагеря. Программа, предусмотренная для ребят, поможет им стать более подтянутыми, дисциплинированными, а юношам – подготовиться к армейской службе, - отметили в пресс-службе областного УМВД.

«Феникс» впервые начал работу в 2003-м году. Он функционирует на базе детского загородного лагеря «Радуга». Такая же профильная программа реализуется в шебекинском детском лагере «Салют».