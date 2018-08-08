2018-08-08T12:49:01+03:00
Происшествия

В Старом Осколе под колесами автобуса пострадала 8-летняя девочка

Всего за семь месяцев в Белгородской области произошло 149 ДТП с пешеходами
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Больше всего ДТП с пешеходами происходит в темное время суток.Больше всего ДТП с пешеходами происходит в темное время суток.Фото: "КП" Архив
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В региональной Госавтоинспекции подвели итоги за семь месяцев текущего года. По данным ведомства, в этот период в регионе произошло 149 ДТП с участием пешеходов. В них двадцать человек погибли и 134 получили травмы. При этом количество аварий и число раненных по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 17,7 и на 20,7 процентов.

В областном Управлении ГИБДД отмечают, что значительное количество ДТП с пешеходами происходит в темное время суток. Так из общего количества аварий – 53 ночные, где 15 человек погибли и 41 пострадал. 67 наездов произошли на пешеходных переходах, из них 53 – на нерегулируемых.

С начала года к административной ответственности уже привлекли 9414 водителей, не уступивших дорогу пешеходам. Сами пешеходы более 13 тысяч раз нарушили правила пересечения проезжей части. Еще 189 оштрафовали за отсутствие световозвращающих повязок при движении в темное время суток вне населенных пунктов.

С началом августа пешеходы уже успели пополнить статистку аварийности. Только 7 августа с их участием в регионе произошло три ДТП. Так в Старом Осколе под колесами «Газели» пострадала восьмилетняя девочка. По предварительным данным, она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенка госпитализировали.

Сотрудники ГИБДД призывают и водителей, и пешеходов быть внимательнее на дорогах. Вторым не следует забывать о пассивных средствах защиты – СВ-элементах. При движении с ближним светом фар водитель увидит на дороге человека на расстоянии 25—50 метров. А пешехода, который использует световозвращатель, можно разглядеть за 150-200 метров. При движении с дальним светом фар – на расстоянии до 350 метров.

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