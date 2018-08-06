Белгород отметил День города

6 Авг. 18:25 2018-08-06T18:29:25+03:00

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Основные торжества по случаю 75-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков и Дня города развернулись в областном центре 4 и 5 августа на нескольких площадках.

Самым вкусным мероприятием стал фестиваль «Русская каша», прошедший уже в шестой раз. Его кульминацией явился марафон по приготовлению каши, стартовавший на Музейной площади. Приготовить кашу собрались не только белгородские предприятия общепита, но и представители Улан-Удэ, Тюмени, Воронежа, Смоленска, Ростова-на-Дону, Ярославля, Тольятти, Краснодара и Твери. В ходе фестиваля был установлен рекорд, зафиксированный экспертами: 75 тысяч порций каши было приготовлено в честь 75-летней годовщины освобождения.

«Русская каша»: есть рекорд!Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Самым ожидаемым мероприятием явился патриотический аэрофестиваль «Небосвод Белогорья» - ежегодный фестиваль воздухоплавания, военно-спортивных и авиационно-спортивных клубов. В течение трех дней с разных площадок в небо поднимались разноцветные воздушные шары - в поселке Дубовое Белгородского района, в областном центре и в районе поселка Соломино у Белгородского водохранилища.

Самым красочным событием по оценке зрителей стало шоу «Четыре стихии», прошедшее на набережной возле УСК Хоркиной. В сопровождении симфонического оркестра Белгородской филармонии гости праздника наблюдали ночное свечение аэростатов, выступление спортсменов Федерации флайбординга России и небесный вальс парамоторов. Завершил это волшебное действо фейерверк над Везелкой.

Аэростаты украсили небо над городом.Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Звание самого творческого события, бесспорно, присуждено фестивалю уличных искусств «Белая маска», отметивший в нынешнем году свой первый юбилей - 5 лет. Набережная Везелки в День города превратилась в сцену для множества артистов. Танцоры, клоуны, фокусники, певцы, художники – под бурные аплодисменты участники фестиваля дарили белгородцам свое творчество.

Самым торжественным мероприятием прошедших дней стала акция «Волна памяти»: утро 5 августа началось с возложения венков и цветов к Вечному огню и стеле «Город воинской славы». Представители администраций города и области, предприятий и организаций, ветераны и школьники, рядовые белгородцы и гости города – в течение всего дня люди шли на Соборную площадь, чтобы отдать дань уважения воинам-освободителям.

«Волна памяти» - дань уважения воинам-освободителям.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Праздничные мероприятия получились яркими и насыщенными. Мастер-классы народных умельцев, выступления творческих коллективов, анимация для самых маленьких и даже мобильный пункт отбора на военную службу по контракту – в прошедшие выходные каждый мог найти занятие себе по душе. Завершилось празднование грандиозным концертом на главной площади города и масштабным фейерверком под громогласное «Ура» и дружные аплодисменты.

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