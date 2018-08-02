Применять гаджеты вблизи энергообъектов – опасно!

2 Авг. 17:30 2018-08-02T17:30:48+03:00

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Как поясняют энергетики, нередко причинами травматизма являются приближение к электроустановкам на недопустимое расстояние, использование мобильных телефонов, моноподов (селфи-палкок), дистанционно управляемых летательных аппаратов и других гаджетов. Для предотвращения подобных случаев МРСК Центра реализует специальную программу, включающую целый комплекс организационных, технических и информационно-разъяснительных мероприятий.

Принимаемые меры позволяют минимизировать количество несчастных случаев на объектах электросетевой инфраструктуры. Однако не все граждане с достаточной ответственностью относятся к необходимости строгого следования правилам электробезопасности, поэтому полностью исключить их пока не удается. Зачастую их нарушают подростки и молодые люди.

Фото: пресс-служба МРСК Центра

В связи с этим, МРСК Центра напоминает о важных правилах поведения:

Нельзя приближаться к опорам ЛЭП ближе, чем на 50 м - высоковольтное напряжение способно поразить человека на расстоянии нескольких метров без непосредственного контакта. Попытки удивить друзей и подписчиков в соцсетях становятся причиной несчастных случаев, в том числе и со смертельным исходом. Каждый год из-за селфи в опасных местах травмируются и гибнут десятки людей.

При использовании селфи-палки с мобильным телефоном под линией электропередачи возрастает риск получения электротравмы от воздействия электрического поля. А использование приспособления для селфи в грозу повышает вероятность попадания в него молнии.

В охранных зонах ЛЭП нельзя запускать любые летательные аппараты, в том числе квадрокоптеры. При приземлении аппараты с карбоновым корпусом становятся источником опасности и могут ударить током от наведенного напряжения.

Следует помнить и другие правила электробезопасного поведения, которые смогут сохранить ваши здоровье и жизнь:

∙ видишь на земле оборванный провод – отойди на 8 метров и предупреди окружающих;

∙ не играй рядом с линией электропередачи, не разводи костры, не устраивай пикников;

∙ проникновение в трансформаторную будку незаконно и грозит смертью или серьезным увечьем;

∙ наброс предметов на провода запрещен! Это может стать причиной поражения током и грозит смертью или серьезным увечьем.

МРСК Центра просит родителей и педагогов объединить усилия в борьбе с электротравматизмом среди детей и подростков и чаще напоминать им об опасности электричества и правилах поведения вблизи энергообъектов.

Обо всех замеченных повреждениях оборудования электросетевого комплекса необходимо сообщать в диспетчерские службы районов электрических сетей или по круглосуточному телефону 8 800-50-50-115; короткому номеру 13-50 (для стационарных телефонов), а также по телефону +7 915 -38-000-38 в Viber.

Помните: оперативные меры помогут предотвратить трагедию и позволят обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей!